La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ya revisa el supuesto ingreso a México de municiones calibre .50 que produce una planta propiedad del gobierno de Estados Unidos y que son utilizadas por cárteles en territorio mexicano, como reportó el sábado el periódico The New York Times.

Señaló que revisará esta información para poder hablar sobre este tema con el gobierno de Donald Trump y revisar cómo es posible que estas armas que, destacó, son de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, están entrando a México.

"Estamos revisando este reporte. Salió en el The New York Times ayer creo o no sé, el sábado. Estamos revisando el reporte para poder, pues hablar con el Gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas que son de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos están entrando a México".

El sábado, el periódico estadounidense The New York Times reportó que las municiones de calibre .50 fabricadas para el ejército estadounidense acaban en manos del narco en México.

Según el medio, la Planta de Municiones del Ejército de Lake City (LCAAP), ubicada en Independence, Missouri, una instalación clave del Departamento de Guerra, representa el nexo industrial más crítico en la cadena de suministro de armamento ligero de Estados Unidos.

Las instalaciones, añade el medio, son un importante proveedor de los cartuchos de calibre .50, del tamaño de un puro mediano y diseñadas para ser utilizadas por el ejército para destruir vehículos y aeronaves ligeras, están actualmente a la venta por civiles en todo Estados Unidos.

