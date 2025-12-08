Desde el inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en una de las personas más mediáticas del país y alcanzó el reconocimiento internacional por su liderazgo no solo como la Mandataria de México, sino por su desarrollo en su rama académica y sus discursos en favor de las mujeres.

El que Claudia Sheinbaum tenga puestos los ojos de muchos en ella la llevó a que en esta ocasión fuera considerada por el diario The New York Times como una de las 67 personas más elegantes de 2025, destacando una de las características que ha hecho parte de su imagen como Presidenta: su vestimenta con bordados creados por manos indígenas.

Toma de protesta de Claudia Sheinbaum como Presidenta. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Y es que ya sea en las ya conocidas mañaneras o en eventos públicos o protocolarios, la Presidenta ha dejado ver que su guardarropa tiene uno de los sellos mexicanos más emblemáticos y ancestrales, como lo es el arte del bordado, que ha sabido ser combinado con colores sobrios, elegantes y monocromáticos, dejando resaltar la vivacidad de los coloridos hilos y los diseños -en su mayoría de flores- que dan dinamismo al atuendo y distinguen el arte y talento mexicano de los artesanos indígenas.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 4 de diciembre del 2025. Foto: Presidencia Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 8 de diciembre del 2025. Foto: Presidencia

The New York Times destaca a Sheinbaum por su elegancia

"En su primer año en el cargo, la Presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales", así describe The New York Times la característica por la que consideró a la Mandataria en su lista.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su encuentro con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, el 1 de diciembre. Foto: Presidencia

Cabe destacar que, desde antes de ser elegida como Presidenta, Claudia Sheinbaum resaltó estas prendas bordadas por artesanos mexicanos, al portarlas en eventos públicos o en su día a día.

Claudia Sheinbaum con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Claudia Sheinbaum durante un evento público. Foto: EL UNIVERSAL

The New York Times hizo referencia a las "medidas enérgicas" contra las grandes marcas que crean imitaciones de los bordados mexicanos, luego de que firmas de ropa quisieran apropiarse de diseños locales, el ejemplo más reciente es cuando Adidas lanzó el modelo "Oaxaca Slip-On", un calzado con materiales entretegidos que emulaban a los creados por artesanos mexicanos, por lo que fue acusada de apropiación cultural por copiar el diseño de los huaraches tradicionales zapotecas de México.

Acusan a Adidas y diseñador por plagio por sus huaraches “Oaxaca Slip On” (05/08/2025). Foto: Especial

Hace unos días, la presidenta Sheinbaum llevó el arte mexicano a Estados Unidos al lucir un vestido morado con flores violetas y detalles verdes en el Kennedy Center en Washington DC, lugar donde se llevó a cabo el sorteo de la Copa FIFA 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. Foto: AP

Los otros 66 de la lista de The New York Times

Además de Claudia Sheinbaum, personalidades como Melania Trump, el Papa León XIV, Pedro Elias Garzon Delvaux, Noah Wyle, Alexander Skarsgard y Robby Hoffman aparecen en la lista, así como actrices y actores destacados como Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet y el comediante Cole Escola.

Los cantantes no se quedan atrás, y como era de esperarse por la fama mundial que lo acompaña, Bad Bunny aparece en esta lista, al igual que Sabrina Carpenter, Liam and Noel Gallagher, Cardi B y Doechii.

Pero también destacan objetos como los Labubus de la tenista japonesa Naomi Osaka, el smoothie viral y de lujo creado por el supermercado orgánico de California Erewhon Market, personajes como la tía Gladys en "Weapons" y Elijah ‘Smoke’ Moore y Elias ‘Stack’ Moore en "Sinners", y Rumi en "KPop Demon Hunters".

The New York Times señala que los integrantes de esta lista "todos moldearon las nociones de estilo y autoexpresión".

