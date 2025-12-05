Nueva York.- El periódico The New York Times demandó a la empresa de inteligencia artificial (IA) Perplexity por infracción de derechos de autor al "copiar material periodístico del Times para entregarlo a sus clientes sin permiso ni compensación".

"Como indica nuestra demanda, Perplexity utiliza nuestro contenido para impulsar su producto mediante un proceso llamado generación aumentada por recuperación (RAG). La RAG permite a Perplexity rastrear internet, robar contenido de nuestro muro de pago y entregarlo a sus clientes en tiempo real. Ese contenido solo debería ser accesible para nuestros suscriptores de pago", anota en el comunicado Graham James, portavoz del periódico estadounidense.

En tanto, la empresa editorial solicita una indemnización por daños y perjuicios y medidas cautelares, incluyendo la eliminación del contenido de The New York Times de los productos de Perplexity.

The Times ha solicitado repetidamente a Perplexity que ponga fin al uso no autorizado su contenido.

En octubre de 2024, el medio emitió una notificación de cese y desistimiento a Perplexity en la que le exigía que dejara de acceder y utilizar el contenido del medio; y este verano envió otra notificación, pero Perplexity ha continuado utilizando su contenido, según la demanda.

The Times tiene abiertas más batallas legales contra empresas de IA como OpenAI, Microsoft y la IA de Amazon.

