La empresa , matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció este viernes que firmó múltiples acuerdos de con medios como USA Today, People, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner y Le Monde.

Los nuevos acuerdos permiten a Meta acceder al de sus socios para proporcionar respuestas en tiempo real a las consultas de los usuarios sobre noticias y eventos de actualidad en su chatbot de Meta AI, de acuerdo con el medio especializado Axios.

Estas alianzas, que son plurianuales, buscan ofrecer a los usuarios de sus redes sociales una gama más amplia de contenido verificado que abarca noticias globales, y entretenimiento.

Con el tiempo, el gigante tecnológico planea agregar más socios de noticias y temas, según Axios.

Cuando los usuarios le hacen una pregunta al chatbot con IA de Meta -que está integrado en las funciones de búsqueda y mensajería de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger- que requiere una respuesta en tiempo real, no solo reciben información sobre la fuente de la que Meta AI ha extraído las respuestas, sino que el chatbot también enlaza a artículos.

