Trabajadores de la Secretaría de Gobierno (Secgob) de la Ciudad de México comenzaron con la instalación de la romería de fin de año en la plancha del Zócalo capitalino, que permanecerá hasta el próximo lunes 15 de diciembre.

Esto luego de que autoridades capitalinas dieran a conocer que este año no se colocará en Paseo de la Reforma.

Trabajadores de la Secgob confirmaron que se trata de la instalación de mil carpas color guinda y blanco en la Plaza de la Constitución, con una mesa de madera de unos dos metros por unidad, lo que prevén que concluya en unas cinco horas, para iniciar la venta a las 18:00 horas de hoy.

Afirmaron que desde las 7 de la mañana comenzaron a llegaron los camiones con las carpas y las estructuras que formarán parte de la romería de fin de año.

Mientras, cientos de artesanas y artesanos ya esperan en los puntos aledaños al Zócalo de la Ciudad de México para comenzar con su primer día de venta.

Este jueves el secretario de Gobierno local, César Cravioto, informó que más de mil artesanos tendrán espacios para hacer sus ventas a partir de este domingo 7 y hasta el 15 de diciembre en una romería que se instalará en la plancha del Zócalo.

Adelantó que este viernes tendrían un recorrido para buscar alternativas para que continúen con la romería de la temporada pero sin que sea sobre el Paseo de la Reforma.

Solicitan venta en Reforma

Este lunes EL UNIVERSAL publicó que el Movimiento de Artesanas y Artesanos Indígenas de la Ciudad de México solicitó que les otorguen los permisos para vender sobre Paseo de la Reforma como desde hace 10 años, pues dicen que en ninguna parte venden como en esa zona.

Los artesanos indicaron que se trata de un total de 40 a 50 organizaciones y casi 2 mil 500 artesanos los que este año no podrán colocarse en el corredor que todos los años va desde la calle de Lotería Nacional y Avenida de la República hasta la Estela de Luz.

"Existe una negativa del Gobierno de la Ciudad de no permitir el trabajo, que viene de muchos años. Ya hemos tenido reuniones pasadas y la semana pasada se hizo el comentario de que no se iba a dar el permiso del espacio", dijo Francisco Zacarías de Jesús, artesano.

Explicó que les comentaron que esto forma parte de las acciones de reordenamiento y "limpieza de las calles, lo cual no nos parece justo porque precisamente la cosmovisión de la cultura indígena habla de disfrutar de los espacios de la vía pública".

