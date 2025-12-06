Durante la celebración de los “7 años de la transformación” en el Zócalo de la Ciudad de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el “castigo” fue levantado a los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, así como a la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde y el secretario de organización, Andrés Manuel "Andy" López Beltrań.

Al finalizar de su discurso ante 600 mil personas, la presidenta Claudia Sheinbaum saludó de mano y abrazó a los morenistas, quienes en octubre pasado, en el cierre del primer año de gobierno, fueron cercados con una valla tras haberle dado la espalda en marzo por estar “distraídos”.

El propio Ricardo Monreal comentó que en esta ocasión no los metieron en un corral.

“¿Ya los perdonó la presidenta? Ya no estuvieron en el corralito ahora, ¿verdad?, se le cuestionó al finalizar el evento.

“Ya no, ya la Presidenta es muy generosa siempre. Hoy estuvimos en una actitud muy amplia, sin estar cercados”, dijo.

“¿Ya les levantó el castigo?”, se le insistió al coordinador de Morena en San Lázaro.

“Nunca nos ha castigado, y yo siento que fue la logística ahora ella se fijó muy bien y dijo ´no quiero que pongan ese corralito a los legisladores, así es de que déjenlos libres´. Y así fue, libres”, respondió.

Monreal descartó acarreo y enfatizó que no se debe dejar sola a la titular del Ejecutivo federal porque “es nuestro estandarte de honestidad, de rectitud, de capacidad y de valentía frente a cualquier injerencia del exterior”.

En octubre pasado, Ricardo Monreal ironizó que lo "encorralaron" entre vallas durante el cierre del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo capitalino.

"Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error, nos encorralaron", dijo en su momento el diputado, en alusión a un presunto "desaire" hacia la mandataria federal el 9 de marzo de este año, cuando convocó a una asamblea ciudadana en el Zócalo ante los amagos arancelarios de Donald Trump.

