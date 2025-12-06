Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que no hay justificación ni moral, ética ni política para que funcionarios y líderes de la llamada Cuarta Transformación vivan rodeados de lujos y privilegios.

Al encabezar en el Zócalo de la Ciudad de México el festejo por los 7 años de la llegada de la 4T a la Presidencia y ante más de medio millón de asistentes, la jefa del Ejecutivo federal indicó que los servidores públicos deben de entender que no están nunca por encima del pueblo, sino a al servicio de este y que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana.

"La Austeridad Republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum saluda a las personas antes de su discurso en el Zócalo capitalino por el festejo a 7 años de la 4T en México (06/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

"En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios; mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la vida pública de la nación".

La Mandataria federal señaló que la Cuarta Transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con su forma en que gobernaban.

"Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana.

Zócalo abarrotado previo al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T (06/12/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"En este camino, el principio juarista de 'la justa medianía' debe ser faro y debe ser guía".

Recordó que Benito Juárez, en su vida y en su ejemplo, enseñó que el deber de quien sirve al pueblo no es acumular riqueza ni rodearse de lujos, sino vivir con decoro, sin excesos.

"La justa medianía significa mesura, significa saber que el poder no se ostenta, se ejerce con humildad. Nunca olvidemos esos principios.

"No olvidemos que la Transformación verdadera no solo es económica y social, también es ética y moral. Y para que perdure, debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla".

