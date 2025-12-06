Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que por más campañas sucias y compra de bots, así como de alianzas en México y extranjero, "no vencerán al pueblo de México y a su Presidenta".

Ante más de 600 mil personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas para celebrar “7 Años de Transformación”, la jefa del Ejecutivo federal señaló que México ya cambió y no regresará al régimen de los privilegios.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como gobernadores y gobernadoras, legisladores, y lideres de Morena, PT y Partido Verde, la Mandataria federal afirmó que la mayoría de los jóvenes mexicanos están con el movimiento de transformación.

Lee también Festejan en el Zócalo los 7 años de la 4T, sigue aquí el minuto por minuto

Simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación se desplazan al Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar siete años de la llegada del movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, el sábado 6 de diciembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Me informan que somos más de 600 mil personas que nos hemos congregado el día de hoy", dijo en sus primeras palabras durante su discurso.

“Hay que decirlo con claridad, en estos días, se ha demostrado que por más campaña sucias que paguen en la redes sociales, por más compra de robots, por más alianzas, con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre, por más que supuesto expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero. Por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México, ni a su Presidenta”.

"Se consolida un gobierno honesto", dice Sheinbaum en el Zócalo

La Mandataria federal afirmó que a poco más de un año de administración, se consolida un gobierno honesto y cercano a la gente.

"Un proyecto de nación que nos une y nos representa, porque estamos demostrando que la modernidad puede levantarse desde abajo, sin excluir a nadie, que el progreso no está peleado con el medio ambiente, y menos con la justicia, que es un país puede desarrollarse sin dejar a nadie atrás“.

Ante más de medio millón de personas, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la corrupción y los privilegios del neoliberalismo dañaron profundamente al país, y que por 36 años el neoliberalismo dejó como herencia, pobreza desigualdad, entrega de recursos naturales a intereses privados, nacionales y extranjeros, pérdida de soberanía, violencia y corrupción, sin embargo, en 2018 el pueblo decidió un cambio verdadero.

Lee también FOTOS: Simpatizantes de la 4T abarrotan el Zócalo de la CDMX por festejo de 7 años

Simpatizantes de Morena y la 4T en la plancha del Zócalo de la CDMX para el festejo a 7 años de la Cuarta Transformación (06/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Este cambio profundo, histórico y necesario también ha generado resistencias ahí quienes a uno han entendido que México ya cambió, por ejemplo en 2019, nuestra constitución estableció con claridad que no puede haber condonación de impuestos y como debe ser todas y todos los mexicanos debemos cumplir con nuestras responsabilidades ante la ley. Lo que no lo que no puede volver a ocurrir en nuestro querido México, es regresar al tiempo de los privilegios, cuando la justicia se repartía selectivamente, y el gobierno era un instrumento de unos cuentos, eso ya no es opción, el gobierno está para servir al pueblo de México”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro