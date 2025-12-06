Miles de personas se desplazan al Zócalo de la Ciudad de México para estar presente en el festejo, por los 7 años de la llegada a la Presidencia de la llamada Cuarta Transformación, que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación se desplazan al Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar siete años de la llegada del movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, el sábado 6 de diciembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Simpatizantes de Morena y la 4T en la plancha del Zócalo de la CDMX para el festejo a 7 años de la Cuarta Transformación (06/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum en calles de la CDMX rumbo al Zócalo capitalino (06/12/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Comerciantes colocan un stand para vender “Grandeza”, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del festejo a 7 años de la 4T (06/12/2025). Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL

Comerciantes venden imágenes de "San AMLITO" y la presidenta Sheinbaum previo al festejo de los 7 años de la 4T (06/12/2025). Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL

