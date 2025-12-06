"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

Con canciones de reggaetón de Bad Bunny y mucho perreo, decenas de jóvenes se unieron en El Caballito para participar en el "Perreo por la Paz", en el marco de la celebración en el Zócalo de "los 7 años de la transformación".

Provenientes de distintos estados, las y los jóvenes escribieron pancartas de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, perrearon, lanzaron porras, tunearon gorras y se movieron al ritmo de batucada. Una botarga de dinosaurio protestaba contra el periodo neoliberal.

Al ritmo de "baila morena, baila morena", un reggaetón de Héctor & Tito, los jóvenes prendieron el ambiente en las principales calles de la capital del país.

Lee también Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

En la escultura del Caballito se preparan para el Perreo por la Paz, con botargas, tendederos, cartulinas y tuneo de gorras



Video: Eduardo Dina I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/y4WVfV57cO — El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2025

En videos que circulan en redes sociales, se observa a cientos de jóvenes perrear y avanzar por las calles de la capital al ritmo de la canción con la frase de Sheinbaum que dice: "Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no va a estar el examen de Comipems...".

Además algunos desde sus megáfonos decían "que no les digan, que no les cuenten, la Generación Z no existe".

Entre mensajes como "nos mueve el amor", "Jóvenes por la transformación" y "No a la intervención gringa", las juventudes también usaron la imagen de la Virgen de Guadalupe para protegerse de "los fachos".

Lee también Sheinbaum: se mantendrá la relación entre México y EU ante revisión del T-MEC; "ambas economías se necesitan", afirma

#MexicoConClaudia. Los jóvenes salieron a celebrar con perreo y todo los #7AñosDeTransformación pic.twitter.com/Vwi27uWAaM — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 6, 2025

En el marco de la marcha por los siete años de “la transformación”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las juventudes mexicanas vayan a marchar con el “perreo por la paz”, canción viral en TikTok en la que la mandataria mexicana expresa que “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Paro cantó el fragmento y reconoció a la joven de Jalisco que hizo viral este perreo en la red social.

“Ya que vayan a marchar con esta cancioncita, eso no lo sabía. Es noticia”, expresó la titular del Ejecutivo federal. Comentó que en sus giras por el país incluso le cantan la canción.

Lee también Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Jóvenes apoyan a Sheinbaum y la 4T participando en el "perreo por la paz" en CDMX (06/12/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Durante su mensaje en el Zócalo, la presidenta habló sobre la asistencia de jóvenes y dijo: "Que nadie se equivoque, los jóvenes están su gran mayoría con el movimiento de transformación".

También reconoció a las personas por tener repleto el Zócalo con la asistencia de 600 mil simpatizantes, donde, dijo "tantas veces" se han reunido para defender la democracia, el petróleo, la soberanía y el bienestar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv