En el marco de la marcha por los siete años de “la transformación”, la presidenta celebró que las juventudes mexicanas vayan a marchar con el “perreo por la paz”, canción viral en TikTok en la que la Mandataria mexicana expresa que “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de diciembre en , Sheinbaum Pardo cantó el fragmento y reconoció a la joven de Jalisco que hizo viral este perreo en la red social.

“Ya que vayan a marchar con esta cancioncita, eso no lo sabía. Es noticia”, expresó la titular del Ejecutivo federal. Comentó que en sus giras por el país incluso le cantan la canción.

Destacó que en su gobierno se construyen más preparatorias que queden cerca de la casa de las y los estudiantes. También aseguró que disminuyó mucho la deserción escolar, en 20%, gracias a la .

En redes sociales se ha compartido la invitación para que las y los jóvenes se unan al contingente “perreo por la paz”, que saldrá a las 08:00 horas, el domingo, de la Torre del Caballito al Zócalo.

