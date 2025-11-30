Beca Benito Juárez: ¿cuándo se deposita el pago de diciembre? Esto es lo que se sabe

Con el final del año cada vez más cerca, surge entre los beneficiarios de la Beca Benito Juárez una duda recurrente: ¿cuándo se realizará el pago de diciembre?; por lo que a continuación te lo decimos.

Pago de Beca Benito Juárez diciembre. Foto: Especial

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no ha publicado las fechas de pago formales correspondientes al último bimestre del año, se prevé que el proceso siga el orden habitual por inicial del primer apellido, por lo que las fechas tentativas serían las siguientes:

Lunes 1 de diciembre: A

Martes 2 de diciembre: B

Miércoles 3 de diciembre: C

Jueves 4 de diciembre: D, E, F

Viernes 5 de diciembre: G

Lunes 8 de diciembre: H, I, J, K

Martes 9 de diciembre: L

Miércoles 10 de diciembre: M

Jueves 11 de diciembre: N, Ñ, O

Viernes 12 de diciembre: P, Q

Lunes 15 de diciembre: R

Martes 16 de diciembre: S

Miércoles 17 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

Cabe recalcar que estas fechas son únicamente orientativas y podrán confirmarse una vez que la dependencia federal dé a conocer el calendario oficial.

Monto del apoyo para el bimestre

Los alumnos de instituciones públicas de nivel medio superior reciben 1,900 pesos bimestrales, cantidad establecida por el programa como apoyo para su continuidad educativa.

Pago diciembre, beca Benito Juárez. Foto: Secretaría del Bienestar

Causas que pueden provocar la baja del programa

De acuerdo con los lineamientos del Gobierno de México, existen varias situaciones en las que un estudiante puede perder la beca. Entre las más comunes se encuentran:

Fallecimiento del beneficiario

Haber acumulado 40 meses de apoyo

Concluir los estudios de nivel medio superior o que se determine que estos ya habían finalizado con anterioridad

o que se determine que estos ya habían finalizado con anterioridad Recibir otra beca de manutención otorgada por alguna dependencia federal

otorgada por alguna dependencia federal Proporcionar información falsa o documentos inválidos

o documentos inválidos Solicitar la cancelación de la beca

