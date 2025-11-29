¿Por qué a los gatos les encanta meterse en cajas de cartón? Conoce la razón

Los gatos son una de las mascotas más curiosas, misteriosas y populares del mundo, con un comportamiento adorable para muchos. Esta mascota aporta muchos beneficios para la salud ya que es de gran ayuda emocional y psicológica para las personas.

Una de las curiosidades y comportamientos universales entre estos felinos es que aman las cajas de cartón antes que cualquier juguete lujoso que les regalen.

Si te interesa saber el motivo por el que los gatos se sienten atraídos por las cajas de cartón, aquí te contamos la razón científica y psicológica que explica este curioso comportamiento de tu mascota.

Lee también Navidad 2025: los mejores lugares para conseguir árboles de Navidad económicos

¿Por qué a los gatos les encanta meterse en cajas de cartón?

El material de cartón es un excelente aislante y contiene una textura agradable para tu felino, lo que lo convierte a la vez en un buen refugio y un buen rascador para liberar estrés.

De acuerdo con National Geographic, existen diferentes razones por las que a tu gato le encanta estar, jugar e incluso dormir dentro de una caja de cartón.

Foto: Pixabay

Escondite

Al ser la caja un espacio pequeño con una única apertura, esto proporciona una sensación de protección. Los gatos ven instintivamente una caja como un refugio mucho más seguro que su propia cama o sofá.

Lee también ¿A qué hora ver Stranger Things 5 hoy, 26 de noviembre? Conoce la hora exacta

Así que, al estar dentro de la caja, lógicamente entienden que cualquier amenaza tiene que entrar directamente en su campo de visión, permitiéndoles reaccionar a tiempo y escapar.

Lugar de acecho

Los gatos son cazadores, por lo que este espacio les permitirá capturar a sus víctimas, permaneciendo ocultos hasta el momento del ataque. Su instinto les lleva a elegir lugares discretos y de descanso, que les permita estar atentos a algo que pueda interesarles.

En el caso de los gatos domésticos, evidentemente no necesitan cazar, sino que simplemente lo hacen con personas y otros animales con los que conviven por simple diversión. Pero si hay alguna mascota en concreto con la que no se lleva bien, lo hará para marcar territorio, y también para poder estar solo sin que le molesten.

Foto: Pixabay

Lee también Miss Universo 2025: ¿Fátima Bosch puede aplicar la “Ley Olimpia” tras denuncia por violencia digital?

Antiestrés

Según un estudio realizado con la Universidad de Utrecht, reveló que las cajas de cartón ayudan a adaptarse a situaciones estresantes como en un cambio de hogar.

El experimento realizado consistió en meter a 10 gatos en una caja en un espacio designado, y los 9 restantes no. Por tanto, se comprobó que quienes tenían una caja se adaptaban mucho mejor a su entorno.

Esto confirma que una caja para un gato puede ser un refugio que no sólo sea seguro para él, sino que también le permita aislarse de elementos estresantes del exterior como el ruido, el movimiento de personas u otros animales.

También te interesará:

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

¿Cuáles son las efemérides de este 26 de noviembre?

Navidad 2025: ¿cómo hacer la corona de Adviento? Paso a paso para elaborarla en casa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr