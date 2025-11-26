Hoy, 26 de noviembre, se celebran diferentes actos conmemorativos. Los temas que están presentes están relacionados con la naturaleza, transporte, agricultura, educación, entre otras.

Las fechas señaladas que se celebran a lo largo del año tienen como objetivo concientizar a las personas sobre diferentes problemáticas, ya sean culturales, sociales, científicas, tecnológicas, políticas, entre otras, pero también reconocer algunos avances y logros.

Es por eso que aquí te contaremos qué ha marcado a la sociedad a lo largo del tiempo y las nuevas fechas que surgen año tras año, incluyendo más temas de importancia para la sociedad.

¿Cuáles son las efemérides de este 26 de noviembre?

Día mundial del Olivo

De acuerdo con la UNESCO, menciona que este día fue proclamado en la 40° sesión de la Conferencia General de la UNESCO EN 2019. El objetivo de este día es promover la protección de los olivos con el fin de valorar el significado social, cultural, económico y ambiental para la humanidad.

El olivo ha sido un símbolo importante entre la sociedad que representa la paz, la sabiduría y la armonía. Tanto es así que sus ramas están plasmadas en la bandera de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Su origen surge en el sur del Cáucaso y en la zona costera de lo que hoy es Siria. El aceite extraído de su fruto era considerado sagrado y era utilizado por los fenicios, egipcios, romanos y griegos en sus rituales religiosos, menciona el Gobierno de México.

Día Mundial del Transporte Sostenible

Las Naciones Unidas mencionan que este día tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de utilizar y promover un transporte sustentable que ayude al desarrollo ambiental a nivel global.

El transporte sostenible también ayuda a mejorar la seguridad, reducir el impacto ambiental y climático y mejorar la eficiencia. Por otro lado, promueve el avance hacia otros objetivos como la erradicación de la pobreza, reducción de las desigualdades, entre otros.

Elegir esta forma de transporte puede marcar una diferencia significativa a la hora de reducir su huella de carbono anual. La huella de carbono media anual por persona es de 5,9 toneladas.

Día Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos

Según el sitio web “diainternacionalde”, indica que la conmemoración de este día tiene como objetivo concientizar a la población sobre el mal uso de productos agroquímicos a nivel mundial.

Por ello, buscamos minimizar los riesgos que generan estas sustancias, especialmente para la salud de los seres humanos, así como sus impactos ambientales.

Esta jornada ocurrió con la iniciativa de 400 organizaciones afiliadas a la asociación Pesticide Action Network (PAN). Esto es para honrar a las miles de personas que murieron en la India en 1984, debido a una fuga de un líquido utilizado en la fabricación de pesticidas por parte de Union Carbide Corporation.

Día Mundial del Acceso a la Educación Superior

Cada 26 de noviembre el objetivo de este día es visibilizar los desequilibrios y desigualdades que enfrentan las personas a la hora de acceder y continuar con la Educación Superior.

Naciones Unidas menciona que la meta es enfatizar que la educación superior debe ser globalmente accesible y de alta calidad, permitiendo el acceso a la educación superior, para que las personas maximicen su potencial y avancen hacia un desarrollo sostenible universal.

