Día de Acción de Gracias 2025: ¿cuándo es el Thanksgiving y por qué se celebra?

El Thanksgiving Day, conocido en español como Día de Acción de Gracias, es una de las celebraciones más representativas de Estados Unidos y Canadá. Reúne a familias y amigos en un ambiente de gratitud, convivencia y reflexión, acompañado de platillos tradicionales que han pasado de generación en generación.

Con el tiempo, esta fecha se ha consolidado como un símbolo de unión y agradecimiento. Aunque ambos países comparten el espíritu de la festividad, cada uno conserva su propia historia y su propia fecha de celebración, lo que aporta un toque único a la tradición.

¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias 2025?

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias 2025 se celebrará el jueves 27 de noviembre. Ese día, millones de familias se reúnen para compartir una mesa donde predominan el pavo al horno, el puré de papa, la salsa de arándano, el pastel de calabaza y otros platillos emblemáticos.

En Canadá, la festividad se realiza semanas antes: se conmemora el segundo lunes de octubre, por lo que este año tuvo lugar el 13 de octubre.

¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la tradición se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses establecidos en Plymouth, compartieron con los pueblos nativos una celebración para agradecer la primera cosecha abundante tras un invierno especialmente duro.

Durante esos tres días se sirvieron alimentos como pavo, calabaza y frutas secas, símbolos de gratitud y esperanza.

Con los años, la festividad fue adquiriendo mayor relevancia. En 1789, el presidente George Washington proclamó por primera vez el Día de Acción de Gracias como celebración nacional, aunque cada estado lo celebraba en fechas distintas.

No fue sino hasta 1863, durante el mandato de Abraham Lincoln, cuando se estableció oficialmente el último jueves de noviembre.

