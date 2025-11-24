La Ciudad de México es un lugar en el que convergen muchas culturas y tradiciones. Por ello, es posible encontrarse con lugares que celebran o conmemoran fiestas de distintos lugares del mundo.

Hoy en Menú, te compartimos algunos de los lugares en CDMX donde podrás celebrar Thanksgiving en compañía de tus seres queridos.

Menú especial de Thanksgiving de The Westin Santa Fe. Foto: Coretsía.

¿Dónde celebrar Thanksgiving en la CDMX?

Rulfo

Ubicado en el Hyatt Regency Mexico City, Rulfo Paraje Latino ofrecerá una cena de Thanksgiving el próximo 27 de noviembre en un horario de 18:00 a 22:00 hrs. Contará con un menú de tres tiempos y una copa de vino de cortesía.

Dirección: Campos Elíseos 204, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX

The Westin Santa Fe

Este 27 de noviembre, The Westin Santa Fe celebra Thanksgiving con dos experiencias culinarias. De 12:00 a 18:00 hrs, estarán ofreciendo un menú otoñal muy acorde a la ocasión en el que destacan opciones como el Carpaccio de betabel con gel de cereza amarena y frutos seco; o la Terrina de pavo o Robalo con puré de zanahoria, noisette y espárragos. Tendrá un costo de $1,500 por persona.

Del mismo modo, de 18:00 a 22:00 hrs, se llevará a cabo una cena buffet con barra de vino. Habrá ensaladas frescas y charcuterías; Pavo, Pork Belly y Roast Beef, guarniciones de temporada, y variedad de postres como: Tarta de manzana, Brazo Gitano, Tarta de melocotón con jalea de cereza, Cheesecake y Pastel de zanahoria. Esta experiencia tendrá un costo de $1,780 por persona.

Dirección: Av. Javier Barros Sierra 540, Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX

Marriott

Este 27 de noviembre, Marriot Reforma tendrá disponible un buffet de Thnaksgiving. Estará disponible en un horario de 13:00 a 17:00 hrs y tendrá un costo de $445 pesos por persona. Además, habrá un 20% de descuento en sus etiquetas de vino blanco y tinto.

Dirección: Av. P.º de la Reforma 276, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

The Palm

The Palm, al interior del Presidente InterContinental, también contará con un menú de Thanksgiving. La mejor parte es que podrás elegir entre comer ahí, y pedir para llevar y celebrar en casa.

En su menú podrás encontrar platillos como bisque de langosta y pierna o muslo de pavo ahumado con manzano gravy y jalea de arándanos. Tendrá un costo de $1,295 por persona y $695 para menores de 10 años.

Y para llevar cuantan con dos paquetes de $5,650 y $13,600, siendo este último un menú pensado para 10 personas con aperitivos y guarniciones incluidas.

Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX

Lilou

Este 27 de noviembre a as 13:00 hrs, Lilou también se une a las celebraciones de Thanksgiving con un menú especial tan tradicional como contemporáneo.

La experiencia tendrá un costo de $1,295 por persona y tendrá opciones como corn chowder, risotto de calabaza y hongos, pierna o muslo de pavo con stuffing, gnocchi de camote y hongos, y el imperdible pecan pie.

Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX

Fónico

El favorito de muchos estará ofreciendo una experiencia familiar de Thanksgiving a partir de las 19:30 hrs, en la que los ugly sweaters son bienvenidos, pero no obligatorios, para entrar en el mood de la temporada.

El menú degustación de 3 tiempos incluye opciones como:

Ensalada de fin de otoño con nueces garapiñadas, chile ahumado y espuma ligera de Cotija.

Rehilete de pavo rostizado con stuffing tradicional de pierna y mole de cacao.

Coles de Bruselas rostizadas con ejotes, tocino y nuez pecana.

Y de postre, una capirotada de nuez pecana con amaretto, helado de queso y jarabe de whiskey, acompañada de un champurrado de amaranto.

¡No te lo puedes perder!

Dirección: Salamanca 85, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Migrante

El chef de Migrante, Fernando Martínez Zavala, también se une a la celebración con un menú de seis tiempos que contará con platillos como ensalada de lechuguitas tiernas con praliné de avellanas y nieve de queso de oveja, gnocchi con espinaca y cangrejo, pavo en su jugo con hortalizas de temporada, y dulces de la casa. La cita será a las 19:00 hrs.

Dirección: C. de Chiapas 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Carolo

Finalmente, Carolo se dispone a hacer de tus celebraciones algo excepcional con sus paquetes listos pata recoger disponibles para Thanksgiving y fiestas decembrinas. El pedido tiene que hacerse con cuatro días de anticipación y deberás recoger en la sucursal de tu elección.

Tienen opciones de plato fuerte que van desde $1,370 hasta $4,175 para 4 y 6 personas, y puedes elegir entre bacalao a la vizcaina, filete wellington, roast beef, salmón noruego, y pavo relleno.

Cada opción incluye dos piezas de baguette artesanal y puedes acompañar con alguna de sus guarniciones para 6 personas con opciones como: alcachofas al carbón, fetuccini alfredo, canelones rellenos, romeritos con camarón; por tan solo $710 c/u.

Y como ninguna cena está completa sin el postre, también puedes pedir alguna de sus tartas para sesi personas por $770 c/u. Podrás elegir entre pastel de zanahoria con mascarpone, cheesecake de guayaba, cocada con vainilla de Papantla, o pastel de chocolate y avellana.

Algo cerca de CDMX

Buñuelo

Si buscas una opción fuera de CDMX, Buñuelo también estará ofreciendo un menú especial de Thanksgiving. Habrá opciones como Mac & cheese, crema de calabaza, Pechuga de pavo horneada con salsa de frutos rojos y puré de papa tradicional, pecan pie o apple pie.

Tendrá un soto de $450 por persona y podrás elegir tu entrada y postre.

Dirección: Av. Alcanfores 44-local 2, Jardines de San Mateo, Naucalpan de Juárez, Méx.

