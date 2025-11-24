El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo, en la Ex Hacienda La Joya en León, Guanajuato, la 3ra edición de los Shaker Awards, en los que se reconoce la labor de las personas detrás de la barra, y hoy en Menú te contamos quiénes fueron los galardonados de esa gran noche.

¿Cómo se elige a los ganadores de los Shaker Awards?

Los participantes en cada categoría fueron nominados y votados por miembros del mundo de la hospitalidad, así como público en general. Este año, se estima un total de 16,652 votos y nominaciones registrados.

Y el jurado estuvo conformado por 50 expertos nacionales cuya participación fue imperativa paro esta selección de los mejores bares y bartenders mexicanos y de América que están transformando e innovando el mundo de la coctelería.

Estos son los 30 mejores bares de México, según Shaker Awards 2025

30, Casa Prunes, CDMX

29, Sigfrido, Cancún

28, El Gallo Altanero, Guadalajara

27, La Perla Pixan, Playa del Carmen

26, Café de Nadie, CDMX

25, Mecenas, Guadalajara

24, Café Arixi, CDMX

23, San Juan Records, Guadalajara

22, Hanky Panky, CDMX

21, Matilde Mi Amor, Guadalajara

20, Bekeb, San Miguel de Allende

19, Bronson, León

18, Acre, Los Cabos

17, Less Is More, CDMX

16, Selva, Oaxaca

15, Nameless Hidden Bar, Morelia

14, La Botica, Los Cabos

13, Aruba, Tijuana

12, Ajenjo, Monterrey

11, Minimal, Tijuana

10, Foma, CDMX

9, Limantour, CDMX

8, Chow Chow, CDMX

7, Arca, Tulum

6, Zapote, Playa del Carmen

5, Kaito del Valle, CDMX

4, Bijou, CDMX

3, Handsahke, CDMX

2, Tlecan, CDMX

1, Mauro, CDMX

Bartenders premiados en Shaker Awards 2025

Mejor bartender del mundo: Eric Van Beek, de Handshake

Mejor bartender de México : Claudia Cabrera, de Kaito del Valle

: Claudia Cabrera, de Kaito del Valle Mejor bartender de Norteamérica: Victoria García, de Sip & Guzzle (New York)

Mejor bartender de Latinoamérica: Aarón Díaz, de Carnaval (Perú)

Mejor bartender mexicano en el extranjero: Ximena Perdigón, de Kwant (London)

Mejor bartender del Bajío: Ghibran Tapia, de Nameless

Mejor bartender de CDMX : Yayo Nava, de Mauro

: Yayo Nava, de Mauro Mejor bartender revelación de México: Valeria Romero, de Handshake

Mejor bartender del sureste: Salvador Guzmán, de Zapote

Mejor bartender del Pacífico Norte: Denisse Beyles, de Slow Sips Club (Mazatlán)

Mejor Flair Bartender: Héctor Rangel, de The Laboratory (Texas)

Del mismo modo, Shaker Awards 2025 también reconoció a:

Mejor bar de Norteamérica: Super Bueno, New York

Mejor bar de Latinoamérica : Tres Monos, Argentina

: Tres Monos, Argentina Mejor bar de hotel de México: Zapote, en Rosewood Mayakoba

Mejor mentor de México: Oscar Olvera

Mejor Team Bar: Foma

Mejor menú de cocteles: Chow Chow

Bar más sustentable: Rufina, en León

Mejor embajadora de México: Agustina Gaitan

