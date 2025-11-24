Más Información
El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo, en la Ex Hacienda La Joya en León, Guanajuato, la 3ra edición de los Shaker Awards, en los que se reconoce la labor de las personas detrás de la barra, y hoy en Menú te contamos quiénes fueron los galardonados de esa gran noche.
¿Cómo se elige a los ganadores de los Shaker Awards?
Los participantes en cada categoría fueron nominados y votados por miembros del mundo de la hospitalidad, así como público en general. Este año, se estima un total de 16,652 votos y nominaciones registrados.
Y el jurado estuvo conformado por 50 expertos nacionales cuya participación fue imperativa paro esta selección de los mejores bares y bartenders mexicanos y de América que están transformando e innovando el mundo de la coctelería.
Estos son los 30 mejores bares de México, según Shaker Awards 2025
- 30, Casa Prunes, CDMX
- 29, Sigfrido, Cancún
- 28, El Gallo Altanero, Guadalajara
- 27, La Perla Pixan, Playa del Carmen
- 26, Café de Nadie, CDMX
- 25, Mecenas, Guadalajara
- 24, Café Arixi, CDMX
- 23, San Juan Records, Guadalajara
- 22, Hanky Panky, CDMX
- 21, Matilde Mi Amor, Guadalajara
- 20, Bekeb, San Miguel de Allende
- 19, Bronson, León
- 18, Acre, Los Cabos
- 17, Less Is More, CDMX
- 16, Selva, Oaxaca
- 15, Nameless Hidden Bar, Morelia
- 14, La Botica, Los Cabos
- 13, Aruba, Tijuana
- 12, Ajenjo, Monterrey
- 11, Minimal, Tijuana
- 10, Foma, CDMX
- 9, Limantour, CDMX
- 8, Chow Chow, CDMX
- 7, Arca, Tulum
- 6, Zapote, Playa del Carmen
- 5, Kaito del Valle, CDMX
- 4, Bijou, CDMX
- 3, Handsahke, CDMX
- 2, Tlecan, CDMX
- 1, Mauro, CDMX
Bartenders premiados en Shaker Awards 2025
- Mejor bartender del mundo: Eric Van Beek, de Handshake
- Mejor bartender de México: Claudia Cabrera, de Kaito del Valle
- Mejor bartender de Norteamérica: Victoria García, de Sip & Guzzle (New York)
- Mejor bartender de Latinoamérica: Aarón Díaz, de Carnaval (Perú)
- Mejor bartender mexicano en el extranjero: Ximena Perdigón, de Kwant (London)
- Mejor bartender del Bajío: Ghibran Tapia, de Nameless
- Mejor bartender de CDMX: Yayo Nava, de Mauro
- Mejor bartender revelación de México: Valeria Romero, de Handshake
- Mejor bartender del sureste: Salvador Guzmán, de Zapote
- Mejor bartender del Pacífico Norte: Denisse Beyles, de Slow Sips Club (Mazatlán)
- Mejor Flair Bartender: Héctor Rangel, de The Laboratory (Texas)
Del mismo modo, Shaker Awards 2025 también reconoció a:
- Mejor bar de Norteamérica: Super Bueno, New York
- Mejor bar de Latinoamérica: Tres Monos, Argentina
- Mejor bar de hotel de México: Zapote, en Rosewood Mayakoba
- Mejor mentor de México: Oscar Olvera
- Mejor Team Bar: Foma
- Mejor menú de cocteles: Chow Chow
- Bar más sustentable: Rufina, en León
- Mejor embajadora de México: Agustina Gaitan
