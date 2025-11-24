Más Información

El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo, en la Ex Hacienda La Joya en León, Guanajuato, la 3ra edición de los Shaker Awards, en los que se reconoce la labor de las personas detrás de la barra, y hoy en te contamos quiénes fueron los galardonados de esa gran noche.

¿Cómo se elige a los ganadores de los Shaker Awards?

Los participantes en cada categoría fueron nominados y votados por miembros del mundo de la hospitalidad, así como público en general. Este año, se estima un total de 16,652 votos y nominaciones registrados.

Y el jurado estuvo conformado por 50 expertos nacionales cuya participación fue imperativa paro esta selección de los mejores bares y bartenders mexicanos y de América que están transformando e innovando el mundo de la coctelería.

Estos son los 30 mejores bares de México, según Shaker Awards 2025

  • 30, Casa Prunes, CDMX
  • 29, Sigfrido, Cancún
  • 28, El Gallo Altanero, Guadalajara
  • 27, La Perla Pixan, Playa del Carmen
  • 26, Café de Nadie, CDMX
  • 25, Mecenas, Guadalajara
  • 24, Café Arixi, CDMX
  • 23, San Juan Records, Guadalajara
  • 22, Hanky Panky, CDMX
  • 21, Matilde Mi Amor, Guadalajara
  • 20, Bekeb, San Miguel de Allende
  • 19, Bronson, León
  • 18, Acre, Los Cabos
  • 17, Less Is More, CDMX
  • 16, Selva, Oaxaca
  • 15, Nameless Hidden Bar, Morelia
  • 14, La Botica, Los Cabos
  • 13, Aruba, Tijuana
  • 12, Ajenjo, Monterrey
  • 11, Minimal, Tijuana
  • 10, Foma, CDMX
  • 9, Limantour, CDMX
  • 8, Chow Chow, CDMX
  • 7, Arca, Tulum
  • 6, Zapote, Playa del Carmen
  • 5, Kaito del Valle, CDMX
  • 4, Bijou, CDMX
  • 3, Handsahke, CDMX
  • 2, Tlecan, CDMX
  • 1, Mauro, CDMX

Bartenders premiados en Shaker Awards 2025

  • Mejor bartender del mundo: Eric Van Beek, de Handshake
  • Mejor bartender de México: Claudia Cabrera, de Kaito del Valle
  • Mejor bartender de Norteamérica: Victoria García, de Sip & Guzzle (New York)
  • Mejor bartender de Latinoamérica: Aarón Díaz, de Carnaval (Perú)
  • Mejor bartender mexicano en el extranjero: Ximena Perdigón, de Kwant (London)
  • Mejor bartender del Bajío: Ghibran Tapia, de Nameless
  • Mejor bartender de CDMX: Yayo Nava, de Mauro
  • Mejor bartender revelación de México: Valeria Romero, de Handshake
  • Mejor bartender del sureste: Salvador Guzmán, de Zapote
  • Mejor bartender del Pacífico Norte: Denisse Beyles, de Slow Sips Club (Mazatlán)
  • Mejor Flair Bartender: Héctor Rangel, de The Laboratory (Texas)

Del mismo modo, Shaker Awards 2025 también reconoció a:

  • Mejor bar de Norteamérica: Super Bueno, New York
  • Mejor bar de Latinoamérica: Tres Monos, Argentina
  • Mejor bar de hotel de México: Zapote, en Rosewood Mayakoba
  • Mejor mentor de México: Oscar Olvera
  • Mejor Team Bar: Foma
  • Mejor menú de cocteles: Chow Chow
  • Bar más sustentable: Rufina, en León
  • Mejor embajadora de México: Agustina Gaitan

