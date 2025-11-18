Como ya es costumbre, Latin América's 50 Best Restaurants dio a conocer la lista de restaurantes clasificados del 51 al 100 en toda la región, antes de la ceremonia de entrega de premios de Latin America's 50 Best Restaurants 2025 en Antigua, Guatemala, el 2 de diciembre.

Esta clasificación ampliada subraya el compromiso de la organización de reconocer un amplio espectro de talento gastronómico y prepara el escenario para la gran revelación de Latin America's 50 Best Restaurants 2025 y hoy en Menú te compartimos los restaurante que lograron estar en el top del 100 al 51.

¿Cómo se elige a los Latin America's 50 Best Restaurants?

Latin America's 50 Best Restaurants Academy está compuesta por 300 miembros votantes regionales, seleccionados meticulosamente por su profundo entendimiento y perspectiva experta del panorama gastronómico de América Latina. Sus votos colectivos conforman la lista definitiva de Latin America's 50 Best Restaurants. La Academy está estructurada en cinco regiones: México, América Central, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil.

Dentro de cada región, los votantes incluyen a periodistas de renombre, críticos gastronómicos influyentes, chefs célebres, restauranteros destacados y gourmets experimentados. Cada miembro emite 10 votos, reflejando sus experiencias gastronómicas más excepcionales en los últimos 18 meses, con un mínimo de 4 votos asignados a restaurantes fuera de su país de origen.

William Drew, Director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, comenta: “Presentamos con gran placer la lista de restaurantes clasificados del No.51 al No.100 en América Latina para 2025. Esta lista extendida es fundamental para el compromiso de 50 Best de celebrar la amplitud de talento notable y las diversas contribuciones que enriquecen el panorama culinario de la región. Sirve como una plataforma fantástica para resaltar más destinos increíbles en América Latina, ya que el apetito por los viajes centrados en la gastronomía sigue en un impresionante crecimiento.”

Restaurantes mexicanos en los mejores 100 de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

Este año, México se hace presente con 7 restaurantes en la lista extendidad de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

51, Pujol, Ciudad de México

54, Cara de Vaca, Monterrey

58, Le Chique, Cancún

59, Sud 777, Ciudad de México

71, Em, Ciudad de México

84, Nicos, Ciudad de México

90, Lunario, Valle de Guadalupe

Lista completa de los 51-100 mejores restaurantes de Latinoamérica 2025

51, Pujol, Ciudad de México

52, Origem, Salvador

53, Conservatorium, San José

54, Cara de Vaca, Monterrey

55, Kotori, São Paulo

56, Metzi, São Paulo

57, La Calma by Fredes, Santiago

58, Le Chique, Cancún

59, Sud 777, Ciudad de México

60, Clara, Quito

61, La Tapa Del Coco, Ciudad de Panamá

62, Shizen, Lima

63, Pulpería Santa Elvira, Santiago

64, Ness, Buenos Aires

65, Oseille, Rio de Janeiro

66, Clon, Lima

67, Maní, São Paulo

68, Tributo, Quito

69, Mishiguene, Buenos Aires

70, Gran Dabbang, Buenos Aires

71, Em, Ciudad de México

72, Umi, Ciudad de Panamá

73, Cepa, São Paulo

74, D.O.M., São Paulo

75, Gustu, La Paz

76, Oda, Bogotá

77, Alo's, Buenos Aires

78, El Papagayo, Córdoba

79, Ancestral, La Paz

80, Manu, Curitiba

81, Astrid y Gastón, Lima

82, Fonda Lo Que Hay, Ciudad de Panamá

83, Parador La Huella, José Ignacio

84, Nicos, Ciudad de México

85, Debora, Bogotá

86, Manzanar, Montevideo

87, El Xolo, San Salvador

88, Aguají, Sosúa

89, La Casa Bistró, Caracas

90, Lunario, Valle de Guadalupe

91, Caleta, Ciudad de Panamá

92, Lo de Tere, Punta del Este

93, Notiê, São Paulo

94, Ana, Ciudad de Guatemala

95, Demencia, Santiago

96, Selma, Bogotá

97, Azafrán, Mendoza

98, Sambombi Bistró Local, Medellín

99, Restaurante Manga, Salvador

100, Fukasawa, Santiago

