Más Información
Ana Sotero critica a influencers que asistieron a marcha de la Generación Z: "para ellos solo es grabar contenido"
[Publicidad]
Como ya es costumbre, Latin América's 50 Best Restaurants dio a conocer la lista de restaurantes clasificados del 51 al 100 en toda la región, antes de la ceremonia de entrega de premios de Latin America's 50 Best Restaurants 2025 en Antigua, Guatemala, el 2 de diciembre.
Esta clasificación ampliada subraya el compromiso de la organización de reconocer un amplio espectro de talento gastronómico y prepara el escenario para la gran revelación de Latin America's 50 Best Restaurants 2025 y hoy en Menú te compartimos los restaurante que lograron estar en el top del 100 al 51.
¿Cómo se elige a los Latin America's 50 Best Restaurants?
Latin America's 50 Best Restaurants Academy está compuesta por 300 miembros votantes regionales, seleccionados meticulosamente por su profundo entendimiento y perspectiva experta del panorama gastronómico de América Latina. Sus votos colectivos conforman la lista definitiva de Latin America's 50 Best Restaurants. La Academy está estructurada en cinco regiones: México, América Central, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil.
Dentro de cada región, los votantes incluyen a periodistas de renombre, críticos gastronómicos influyentes, chefs célebres, restauranteros destacados y gourmets experimentados. Cada miembro emite 10 votos, reflejando sus experiencias gastronómicas más excepcionales en los últimos 18 meses, con un mínimo de 4 votos asignados a restaurantes fuera de su país de origen.
William Drew, Director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, comenta: “Presentamos con gran placer la lista de restaurantes clasificados del No.51 al No.100 en América Latina para 2025. Esta lista extendida es fundamental para el compromiso de 50 Best de celebrar la amplitud de talento notable y las diversas contribuciones que enriquecen el panorama culinario de la región. Sirve como una plataforma fantástica para resaltar más destinos increíbles en América Latina, ya que el apetito por los viajes centrados en la gastronomía sigue en un impresionante crecimiento.”
Leer también: Prepárate para el primer festival de rosca de reyes en la CDMX
Restaurantes mexicanos en los mejores 100 de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025
Este año, México se hace presente con 7 restaurantes en la lista extendidad de los Latin America’s 50 Best Restaurants.
51, Pujol, Ciudad de México
54, Cara de Vaca, Monterrey
58, Le Chique, Cancún
59, Sud 777, Ciudad de México
71, Em, Ciudad de México
84, Nicos, Ciudad de México
90, Lunario, Valle de Guadalupe
Lista completa de los 51-100 mejores restaurantes de Latinoamérica 2025
- 51, Pujol, Ciudad de México
- 52, Origem, Salvador
- 53, Conservatorium, San José
- 54, Cara de Vaca, Monterrey
- 55, Kotori, São Paulo
- 56, Metzi, São Paulo
- 57, La Calma by Fredes, Santiago
- 58, Le Chique, Cancún
- 59, Sud 777, Ciudad de México
- 60, Clara, Quito
- 61, La Tapa Del Coco, Ciudad de Panamá
- 62, Shizen, Lima
- 63, Pulpería Santa Elvira, Santiago
- 64, Ness, Buenos Aires
- 65, Oseille, Rio de Janeiro
- 66, Clon, Lima
- 67, Maní, São Paulo
- 68, Tributo, Quito
- 69, Mishiguene, Buenos Aires
- 70, Gran Dabbang, Buenos Aires
- 71, Em, Ciudad de México
- 72, Umi, Ciudad de Panamá
- 73, Cepa, São Paulo
- 74, D.O.M., São Paulo
- 75, Gustu, La Paz
- 76, Oda, Bogotá
- 77, Alo's, Buenos Aires
- 78, El Papagayo, Córdoba
- 79, Ancestral, La Paz
- 80, Manu, Curitiba
- 81, Astrid y Gastón, Lima
- 82, Fonda Lo Que Hay, Ciudad de Panamá
- 83, Parador La Huella, José Ignacio
- 84, Nicos, Ciudad de México
- 85, Debora, Bogotá
- 86, Manzanar, Montevideo
- 87, El Xolo, San Salvador
- 88, Aguají, Sosúa
- 89, La Casa Bistró, Caracas
- 90, Lunario, Valle de Guadalupe
- 91, Caleta, Ciudad de Panamá
- 92, Lo de Tere, Punta del Este
- 93, Notiê, São Paulo
- 94, Ana, Ciudad de Guatemala
- 95, Demencia, Santiago
- 96, Selma, Bogotá
- 97, Azafrán, Mendoza
- 98, Sambombi Bistró Local, Medellín
- 99, Restaurante Manga, Salvador
- 100, Fukasawa, Santiago
Leer también: Latin America’s 50 Best Restaurants 2024: México encabeza la lista de los lugares 51 a 100
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]