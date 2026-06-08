Aunque falta poco para que ruede el balón en el Mundial 2026, en las calles todavía no se siente euforia. Ricardo Peláez reconoció que el ánimo luce distinto entre los aficionados mexicanos, aunque confía en que todo cambiará cuando inicie la competencia y la Selección Nacional salga a la cancha.

“[Son] varios factores. Uno, no somos los únicos... O sea, vamos a tener realmente pocos juegos. Es la realidad”, dijo el analista de ESPN a EL UNIVERSAL Deportes.

Peláez considera que el hecho de compartir la organización con Estados Unidos y Canadá cambió el ambiente previo, aunque destacó que México volverá a demostrar que sabe organizar grandes eventos deportivos.

A pesar de ese entorno frío, el exjugador aseguró que el Mundial siempre despierta algo especial en quienes lo viven desde dentro. Recordó el momento en que marcó gol ante Corea del Sur en Francia 1998 y confesó que esa sensación permanece intacta.

“Es indescriptible. Es una alegría inmensa, es hacer historia, es cumplir objetivos, es el punto más alto”, contó, emocionado. “Yo me agarré la cabeza, salí corriendo, y dije, a ver, ‘¿en qué momento me despiertan?, ¿Estás soñando?’”.

Para Peláez, anotar en un Mundial representa el sueño máximo de cualquier futbolista.

Por eso lanzó un mensaje directo a los delanteros mexicanos que disputarán su primera Copa del Mundo: Armando González, Guillermo Martínez y Santiago Giménez, además de futbolistas con experiencia, como Raúl Jiménez.

“Que aprovechen cada segundo, cada momento, que no dejen de luchar permanentemente”, señaló. “El delantero necesita, en poco tiempo, pensar y ejecutar de la mejor forma”.

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