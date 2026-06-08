La Selección Mexicana afrontará una nueva oportunidad de trascender en la Copa del Mundo, cuando la edición 2026 inicie el jueves, en el estadio Ciudad de México. Sin embargo, para Raúl Gutiérrez, uno de los aspectos que el equipo necesita recuperar es el lidera zgo, que —desde su perspectiva— ha perdido fuerza con el paso de los años.

El exseleccionado, quien formó parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de 1994 bajo la dirección técnica de Miguel Mejía Barón, recordó la fortaleza mental y personalidad de aquella generación.

“Ese equipo del ‘94, en el que tuve el privilegio de estar, era un grupo con una personalidad muy compleja, muy fuerte. Pero esa personalidad no nublaba el objetivo que quería el entrenador. Con todos esos egos que había, éramos tipos que nos decía el entrenador ‘rana’ y saltábamos... Por decir algo. Se ha ido diluyendo esa estafeta de liderazgo, de entender lo que es estar en Selección Nacional. Y ha ido diluyéndose un poquito”, dijo.

El Potro disputó el Mundial Estados Unidos 1994, tuvo participación en los encuentros frente a Noruega e Irlanda.

Tras la publicación de la lista de 26 convocados de Javier Aguirre para esta Copa del Mundo, surgieron cuestionamientos y críticas sobre algunos nombres elegidos. No obstante, el exjugador mantiene confianza en que, dentro del actual grupo, existan referentes capaces de recuperar el compromiso con la camiseta nacional.

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