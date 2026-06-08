A pocos días de que inicie la Copa del Mundo 2026, Raúl Gutiérrez hizo un llamado a la afición, prensa y entorno del balompié mexicano, para cerrar filas en torno a la Selección y respaldar al equipo.

El Potro reconoció que existe desconfianza entre algunos sectores de la afición, aunque consideró que este es el momento adecuado para dejar atrás las inseguridades y apoyar al combinado nacional, en busca de una actuación destacada en casa.

“Tiene que ser tiempo de apoyo. O sea, sí entiendo que la gente puede estar molesta, pero el equipo va a empezar a competir y necesita del apoyo de todos. Estos torneos también los juega la afición desde su lugar, los juega la prensa también desde su lugar, y ojalá que todos estemos en un sentido positivo”, dijo el exlateral.

Desde su perspectiva, el camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial no resultó sencillo, especialmente durante la recta final de 2025. A pesar de eso, mantiene una postura optimista y cree que el equipo aún tiene margen para dejar una huella positiva en la justa de Norteamérica.

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