Raúl Gutiérrez, uno de los entrenadores más exitosos en procesos juveniles en toda la historia del balompié nacional, colocó el desarrollo de jóvenes talentos como un tema prioritario rumbo a la construcción de una Selección Mexicana competitiva.

El estratega, campeón del mundo Sub-17 con el Tricolor en 2011, valoró la presencia de futbolistas jóvenes dentro del proceso actual del combinado nacional, al considerar que representan la base de un relevo generacional sólido.

A final de cuentas, no sólo se debe pensar en la edición mundialista que arrancará el jueves, sino en los próximos procesos, con el objetivo de que la Selección Mexicana por fin dé el salto que se espera desde hace varios años.

“Hay gente joven: Brian Gutiérrez, Obed [Vargas]... Es importante ese cambio generacional. Y los cambios generacionales vienen desde que vivan estos jugadores lo que es estar en un vestuario de Selección Nacional, que vean el liderazgo que se maneja en Selección Nacional, para que lo adopten, se vuelvan mejores jugadores y después ellos lo repliquen en sus momentos”, detalló el exfutbolista, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La experiencia del Potro al frente de Selecciones Juveniles respalda su postura. Bajo esa visión, el entrenador remarcó que los clubes de Primera División tienen una responsabilidad directa en la formación de nuevos talentos.

”Estar en un vestuario de Primera División no te hace jugador de Primera División, pero para eso requiere el apoyo de los entrenadores, la proyección de los clubes —algunos lo hacen fantástico, otros no tanto—, pero siempre creo que ese desarrollo de la juventud en los equipos de Primera División debería ser primordial”, apuntó.

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