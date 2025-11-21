Puebla será el siguiente estado sede del certamen de vinos, espirituosos y cervezas artesanales nacionales, un estado reconocido en la industria gastronómica por su mole poblano, sus cemitas, y el pipián; así como por su historia y cultura viva.

En la Ceremonia Oficial de clausura del México Selection by CMB 2025 llevada a cabo en Valle de los Encinos, Chihuahua, Carlos Borboa, director para las Américas del concurso y Baudouin Havaux, presidente del Concours Mondial de Bruxelles (CMB) anunciaron en presencia de autoridades del estado de Puebla este lugar como la nueva sede.

Esta celebración para los sitios productores de vino, destilados y cerveza mexicanos vino de la mano de un gran reconocimiento a una de las figuras del vino más destacadas: Georgina Estrada, quien fue reconocía con el premio “Woman of México Award” que la festeja como una de las mujeres que ha entregado su vida a la promoción del vino en nuestro país.

Un México Selection inolvidable

En la novena edición del México Selection by CMB los jueces cataron y calificaron 861 muestras diferentes de vinos, espirituosos y cervezas nacionales durante tres días, un récord histórico de muestras en la vida del certamen.

Además del trabajo de cara, también tuvieron la oportunidad de disfrutar, de primera mano, la cultura chihuahuense. Así fue como se vivió, en pocas palabras:

La primera parada fue Vinicola Amelia, donde representantes de la comunidad rarámuri expresaron sus buenos deseos a las y los jueces. Augurando una buena racha de catas.

El día siguiente, se llevaron a cabo 3 conferencias magistrales sobre el vino chihuahuense, la historia del sotol y una mesa redonda donde cerveceros, sotoleros y vinicultores chihuahuenses compartieron sus perspectivas y puntos de encuentro de estas tres bebidas.

En el restaurante La Casona se abrió paso a las celebraciones del México Selection, antes de la inauguración oficial en el Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El primer día de cata, llevada a cabo en el Museo Casa Sebastián Siglo XIX, empezó de la mejor manera, antes de salir a la Ex-Hacienda El Torreón, donde se vivió un rodeo tradicional, y un mercado de sotoles, vino y cerveza artesanal del estado.

El segundo día de cata terminó con un road trip a la Hacienda San Agustín, para visitar las nogaleras de la zona, seguidos por una fiesta en honor a la revolución mexicana en el Rancho Las Ruelas.

El tercer y último día de cata culminó en el Valle Los Encinos, para conocer la propuesta gastronómica de este destino vinícola y terminar oficialmente el México Selection by CMB 2025, dando paso al estado de Puebla como la siguiente sede.

