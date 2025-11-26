Chumel Torres revienta a Noroña tras conferencia vacía en el Senado; lo llama "basura"

El pasado 25 de noviembre, el senador Gerardo Fernández Noroña fue tema de conversación en redes sociales, luego de que lo dejaran plantado en la conferencia de prensa que dio en el Senado de la República sobre sus dichos contra Grecia Quiroz, alcaldesa suplente y viuda de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán.

Lo anterior, luego de que Noroña considerara "ambiciosa" a Quiroz por apostar por la gubernatura de Michoacán.

"Sostengo que la alcaldesa de Quiroz, Uruapan, ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno y la mayoría de gobiernos en disputa en 2027", dijo Noroña.

Lee también Chumel Torres y la verdadera razón por la que fue corrido de HBO: "AMLO no pidió mi cabeza", asegura

Tras la controversia, diversos medios consultaron a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien exhortó al senador a mostrar más empatía.

Ante ello, el legislador citó a una conferencia de prensa que terminó con escasa asistencia, y aseguró que la prensa lo había evitado.

Chumel Torres llama "basura" a Noroña tras quedar solo en conferencia

El suceso desató una ola de reacciones en redes sociales, por lo que Chumel Torres arremetió contra el senador, llamándolo “basura”.

Lee también Chumel Torres lanza comentario picante tras respuesta de Pemex sobre polémica de Fátima Bosch; esto dijo

“Lo que te mereces, basura”, expresó el influencer en su publicación, acompañada de imágenes donde se observa a Noroña en una sala casi desértica.

Foto: X

También te interesará:

Concierto de las Guerreras K-pop en CDMX: fechas, precios de boletos y lo que debes saber

¿Cuáles serán las mejores carreras para estudiar en México en 2026, según la IA?

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 25 de noviembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr