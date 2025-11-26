Chumel Torres revienta a Noroña tras conferencia vacía en el Senado; lo llama "basura"

Más Información

El pasado 25 de noviembre, el senador fue tema de conversación en redes sociales, luego de que lo dejaran plantado en la conferencia de prensa que dio en el Senado de la República sobre sus dichos contra Grecia Quiroz, alcaldesa suplente y viuda de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán.

Lo anterior, luego de que Noroña considerara "ambiciosa" a Quiroz por apostar por la gubernatura de Michoacán.

"Sostengo que la alcaldesa de Quiroz, Uruapan, ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno y la mayoría de gobiernos en disputa en 2027", dijo Noroña.

Tras la controversia, diversos medios consultaron a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien exhortó al senador a mostrar más empatía.

Ante ello, el legislador citó a una conferencia de prensa que terminó con escasa asistencia, y aseguró que la prensa lo había evitado.

Chumel Torres llama "basura" a Noroña tras quedar solo en conferencia

El suceso desató una ola de reacciones en redes sociales, por lo que arremetió contra el senador, llamándolo “basura”.

“Lo que te mereces, basura”, expresó el influencer en su publicación, acompañada de imágenes donde se observa a Noroña en una sala casi desértica.

Foto: X
Foto: X

