Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 25 de noviembre

Este último martes de noviembre, Walmart compartió descuentos en algunos de los productos más sanos de sus miles de tiendas.
“Martes de Frescura” en Walmart es la opción perfecta para comprar productos ricos y saludables a un mejor precio, así que, hoy es el pretexto ideal para armar tu despensa, tanto en tiendas físicas como en línea.
Estas son las ofertas irresistibles de este 25 de noviembre
Los descuentos van desde frutas, verduras, hasta carne y más productos:
Ofertas en frutas y verduras:
- Champiñones: $99.00 por kilo.
- Cilantro: $7.90 por pieza.
- Elote blanco: $6.90.
- Fresas 454g: $59.00.
- Jitomate bola: $19.90 por pieza.
- Jitomate saladet: $19.90 por kilo.
- Limón agrio: $19.90.
- Limón sin semilla: $19.90 por kilo.
- Manzana Gala: $39.90 por kilo.
- Melón Chino: $29.90 kg.
- Mora azul charola con 170 g: $39.90.
- Naranja: $19.50 por kilo.
- Papa blanca: $19.90 el kilo.
- Pera de Anjou: $29.90 el kilo.
- Pepino: $19.90 por kilo.
- Perón Golden Chihuahua: $29.90 por kilo.
- Perón Golden en bolsa 1.3 aprox.: $39.90 por kilo.
- Piña Miel: $16.90 por kilo.
- Plátano Chiapas: $14.50.
- Toronja: $29.90.
- Uva roja por pieza: $69.00.
- Zarzamora 170 g: $39.90.
Promociones en carne y pollo:
- Arrachera de res Marketside choice marinada 600 g: $239.00
- Arrachera de res SuKarne marinada ligera 600 g: $196.00
- Carne de res Marketside congelada para hamburguesa c/ 8 pzas de 90 g c/u: $85.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00/kg
- Milanesa de cara de res pulpa negra por kilo peso aprox por charola 700 a 800 g: $209.00/kg
- Pechuga sin piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $159.00/kg.
Algunos productos más en ofertas:
- Aceite vegetal 1-2-3 1 l: $37.00
- Atún Dolores aleta amarilla en agua 140 g: $20.00
- Café soluble Nescafé Clásico 400 g: $220.00
- Leche Santa Clara entera caja con 6 pzas de 1 l c/u: $177.00
- Pan Bimbo blanco 620 g: $45.00
- Pechuga de pavo San Rafael Balance rebanadas delgadas 250 g: $82.00
- Queso manchego NocheBuena rebanadas 400 g: $98.00
- Salchicha de pavo San Rafael 500 g: $47.00
