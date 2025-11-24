Chumel Torres lanza comentario picante tras respuesta de Pemex sobre polémica de Fátima Bosch; esto dijo

La reciente victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza Miss Universo 2025, ha dejado su rastro de alegría, felicitaciones y celebración, acompañado de polémica y rumores sobre un supuesto fraude en la corona.

Luego de que Pemex felicitara a través de redes a la tabasqueña por su triunfo, la empresa fue objeto de un sinfín de críticas, que alimentaron las teorías sobre el supuesto fraude dentro del certamen.

Por ello, Pemex publicó un nuevo comunicado en el que aclara que no existe ningún tipo de relación contractual vigente con la empresa del presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, con la que firmó un contrato por cientos de millones de pesos hace dos años. Asimismo, se agregó que la felicitación extendida a la Miss Universo 2025 nació de simple emoción por su victoria, y que la empresa no sostiene lazo alguno con los directivos del concurso.

Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre, en Tailandia. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

Chumel Torres lanza comentario picante a respuesta de Pemex tras polémica de Fátima Bosch

Ante la polémica, el comentarista, comediante y conductor mexicano, Chumel Torres, hizo una publicación lanzando un comentario "picante" respecto al reciente comunicado de Pemex, en el que se deslindan de cualquier tipo de relación, tanto con Raúl Rocha Cantú, como con Miss Universo.

A través de una publicación en X -antes Twitter-, Chumel Torres compartió el comunicado de la petrolera y mencionó: "Este país es un sitio de taxis".

Este país es un sitio de taxis. https://t.co/wrkycXnyLx — Chumel Torres (@ChumelTorres) November 24, 2025

En este contexto, la frase es una expresión sarcástica que usa la metáfora de un “sitio de taxis” para criticar que en México cualquiera aparece, opina, se mete o se relaciona con instituciones y decisiones del país, aunque no tenga nada que ver.

Un “sitio de taxis” es un lugar donde uno se sube, se baja, se mueve, llega cualquiera, hay desorden, todo el mundo opina, y donde aparentemente no hay control claro de nada.

Dicho esto, se puede entender que Torres se burla y critica a Pemex por "tener que" publicar una tarjeta informativa aclarando cosas que, en teoría, no deberían necesitar explicarse; como que "no tienen relación contractual vigente" con la empresa mencionada, que "no tienen injerencia en el certamen de Miss Universo", y que la felicitación a la mexicana fue “espontánea” y no por un vínculo.

Con su comentario, se puede entender que Torres juzga esta situación como absurda y parece que el país funciona como un lugar donde todo es confuso, cualquiera interviene y las instituciones tienen que justificarse por cosas triviales o ajenas a su función. De ahí el tono irónico: “Este país es un sitio de taxis.”

