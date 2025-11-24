Donald Trump confirmaría la existencia de extraterrestres, según director de documental

El director del nuevo documental estadounidense "The Age of Disclosure", Dan Farah, ha revelado que considera que Donald Trump, presidente de EU, podría ser el que confirme la existencia de vida extraterrestre.

Este largometraje, cuyo título se puede traducir a "La era de la revelación" o "La era de la divulgación", se estrenó a nivel mundial el pasado 21 de noviembre a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, y ha desatado nuevamente la polémica sobre el ocultamiento histórico de información clasificada.

"The Age of Disclosure" plantea la teoría conspirativa de que la información sobre la existencia de inteligencia extraterrestre ha sido objeto de encubrimiento gubernamental durante décadas, y aboga por su desclasificación y divulgación.

Póster del documental The Age of Disclosure. Foto: Farah Films

Donald Trump podría confirmar la existencia de extraterrestres

En términos generales “The Age of Disclosure" sostiene que exfuncionarios de Defensa e Inteligencia creen que el actual presidente a accedido a información clave sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) y que podría tener las intenciones de revelarla.

El director del documental, Dan Farah, declaró al medio estadounidense de entretenimiento, Entertainment Weekly, que las personas involucradas en la producción de este filme creen que Trump se ha "dado cuenta de los hechos básicos" sobre el lugar que ocupa la humanidad en el universo.

Farah confesó que el equipo del presidente ya está al tanto de este asunto y están tratando activamente de tomar una decisión sobre qué hacer con toda la supuesta información sobre extraterrestres.

El debate sobre la existencia de extraterrestres ha sido recurrente a través de la historia. Fuente: Freepik.

De acuerdo con la información reportada por TMZ, en 2020 Donald Trump firmó un proyecto de ley sobre financiación gubernamental y de la COVID-19, en el que se incluía una directiva para que las agencias de inteligencia del país entregaran un informe no clasificado sobre UAP al Congreso.

Hasta ahora, aún no hay información de si Trump ha tenido encuentros con otros miembros de su gobierno para discutir y tomar una decisión respecto a este tema.

