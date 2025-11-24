‘Rodada del Maestro Shifu’ terminó en caos: video muestra incidente vehicular en Monumento a la Revolución

El pasado domingo 23 de noviembre, el streamer y actor mexicano, Adriano Zendejas, mejor conocido en redes sociales como Maestro Shifu, convocó una reunión a las 3 de la tarde en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la capital del país.

El llamado fue hecho a través de la cuenta de TikTok del streamer y en cuestión de minutos, logró reunir a cientos de personas, quienes acudieron para la entrega de gorras.

El evento del Maestro Shifu, al que también acudieron otros influencers y el cantante mexicano, "El Bogueto", tomó un giro inesperado al convertirse en un encuentro caótico y descontrolado.

La polémica se desató debido a que los fanáticos interceptaron a Zendejas y su equipo, desbordando la zona y causando altercados con los comerciantes locales.

Lee también ¿Quién es el "Maestro Shifu" y por qué su evento en el Monumento a la Revolución terminó en caos?

Incidente vehicular en la rodada del Maestro Shifu

El evento, que rápidamente se salió de control, derivando en enfrentamientos entre los mismos asistentes y vandalizaciones, también registró el atropellamiento de 5 personas, quienes resultaron heridas.

A través de redes ha circulado un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un automóvil color negro atropella "despiadadamente" a dos peatones que se encontraban cruzando la calle.

En las imágenes se observa que el vehículo avanza sin precaución y embiste con fuerza a dos personas que cruzaban la calle. Aunque se trata de una zona concurrida, el automóvil circula a una velocidad inusual para el área y se dirige de manera directa hacia las víctimas. El impacto provoca que ambas salgan proyectadas y caigan con violencia sobre el pavimento.

Al final del video, difundido por el usuario de TikTok “@danielvryde”, se aprecia que el conductor intenta huir, mientras varias personas presentes en el lugar gritan y repiten “¡Agárralo!”, evidenciando la confusión y el intento por detener al responsable.

Lee también 5 recomendaciones para mantener la limpieza en tu casa

En redes, las y los usuarios han comentado diversas versiones de lo ocurrido, como que en el auto se encontraban algunas de las personalidades reconocidas y buscaban salir de la zona rápidamente, debido al altercado, cuando atropellaron a las personas; otros comentan que los atropellamientos fueron a propósito y que incluso, los peatones fueron los que se aventaron frente al auto; sin embargo, las autoridades no han confirmado ninguna de ellas.

De acuerdo con los elementos de seguridad de la Ciudad de México, los asistentes se tornaron violentos al punto de vandalizar un automóvil de color negro que se encontraba en el lugar.

#TarjetaInformativa | #Operativo | #Tránsito | Policías de la Subsecretaría de Control de #Tránsito, de la #SSC, detuvieron a dos jóvenes y a un menor de edad que, al parecer, atropellaron a cinco personas que asistieron a una convivencia en las inmediaciones del… pic.twitter.com/HOTY29wX9q — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 24, 2025

*Con información de Ana Karen Vázquez.

También te interesará:

Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov