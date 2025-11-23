5 recomendaciones para mantener la limpieza en tu casa

Más Información
Cuando parece que el día dura a penas lo de un parpadeo de ojos, puede sentirse como que hay demasiadas cosas que hacer y no suficientes horas para atender cada una de ellas.
Ante este problema, es posible que la limpieza de la casa se convierta en una tarea pesada, minuciosa y postergable, conduciendo a espacios desordenados, sucios y carentes de la higiene apropiada.
Tomando en cuenta que está psicológicamente comprobado que las áreas limpias y ordenadas influyen de forma positiva en el estado de ánimo de las personas, aquí te dejamos 5 tips para hacer de la limpieza una costumbre en tu vida y no una tarea abrumadora de los fines de semana.
5 tips para mantener tu casa limpia
De acuerdo con el blog de The Home Depot, la empresa especialista en artículos y mejoras para el hogar, estas son 5 recomendaciones para mantener tu casa limpia:
1. Asigna un lugar específico para cada cosa
- Tener un sitio fijo para cada objeto ayuda a mantener el orden.
- Usa organizadores prácticos: carritos con ruedas, cajas, gavetas, cestos de ropa y zapateras.
2. Guarda todo de una vez
- Al llegar a casa, pon de inmediato los abrigos, llaves, bolsas, zapatos en su lugar, por ejemplo, un perchero o zapatera, así evitas que se disperse suciedad por toda la casa.
3. Recoger y lavar después de comer
- Limpia los platos y utensilios tras la comida enseguida.
- Incentiva a que los niños participen recogiendo, aunque no laven nada, para que se acostumbren.
- Separa los residuos, especialmente los orgánicos, para evitar tapones, acumulación de basura o malos olores.
4. Limpieza del baño con regularidad
- Limpia las superficies (lavabo, regadera, piso) justo después de usarlas, cuando recientemente se ensuciaron las áreas.
- Establece un calendario para una limpieza profunda de tu baño (1-2 veces por semana), usando productos específicos para bacterias, sarro, hongos y usando guantes.
5. Fomenta que los niños participen
- Integra reglas y dinámicas de orden para los niños, de forma divertida y con actividades aptas para su edad.
- Usa muebles organizadores coloridos o mobiliario para sus juguetes.
- Define una zona de juego clara, con alfombra o tapete, para que sepan dónde pueden jugar y dónde guardar sus cosas.
- Esto también facilita la limpieza del hogar porque tendrás menos objetos fuera de lugar.
