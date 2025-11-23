5 recomendaciones para mantener la limpieza en tu casa

Cuando parece que el día dura a penas lo de un parpadeo de ojos, puede sentirse como que hay demasiadas cosas que hacer y no suficientes horas para atender cada una de ellas.

Ante este problema, es posible que la limpieza de la casa se convierta en una tarea pesada, minuciosa y postergable, conduciendo a espacios desordenados, sucios y carentes de la higiene apropiada.

Tomando en cuenta que está psicológicamente comprobado que las áreas limpias y ordenadas influyen de forma positiva en el estado de ánimo de las personas, aquí te dejamos 5 tips para hacer de la limpieza una costumbre en tu vida y no una tarea abrumadora de los fines de semana.

Los espacios limpios influyen positivamente en el estado de ánimo. Foto: Canva

5 tips para mantener tu casa limpia

De acuerdo con el blog de The Home Depot, la empresa especialista en artículos y mejoras para el hogar, estas son 5 recomendaciones para mantener tu casa limpia:

1. Asigna un lugar específico para cada cosa

Tener un sitio fijo para cada objeto ayuda a mantener el orden.

Usa organizadores prácticos: carritos con ruedas, cajas, gavetas, cestos de ropa y zapateras.

2. Guarda todo de una vez

Al llegar a casa, pon de inmediato los abrigos, llaves, bolsas, zapatos en su lugar, por ejemplo, un perchero o zapatera, así evitas que se disperse suciedad por toda la casa.

Limpia las superficies inmediatamente después de usarlas, esto evita que se acumule la suciedad y te ayuda a convertirlo en una costumbre. Foto: Canva

3. Recoger y lavar después de comer

Limpia los platos y utensilios tras la comida enseguida.

Incentiva a que los niños participen recogiendo, aunque no laven nada, para que se acostumbren.

Separa los residuos, especialmente los orgánicos, para evitar tapones, acumulación de basura o malos olores.

4. Limpieza del baño con regularidad

Limpia las superficies (lavabo, regadera, piso) justo después de usarlas, cuando recientemente se ensuciaron las áreas.

Establece un calendario para una limpieza profunda de tu baño (1-2 veces por semana), usando productos específicos para bacterias, sarro, hongos y usando guantes.

5. Fomenta que los niños participen

Integra reglas y dinámicas de orden para los niños, de forma divertida y con actividades aptas para su edad.

Usa muebles organizadores coloridos o mobiliario para sus juguetes.

Define una zona de juego clara, con alfombra o tapete, para que sepan dónde pueden jugar y dónde guardar sus cosas.

Esto también facilita la limpieza del hogar porque tendrás menos objetos fuera de lugar.

