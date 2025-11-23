¿Quién es el "Maestro Shifu" y por qué su evento en el Monumento a la Revolución terminó en caos?

Este domingo 23 de noviembre, el nombre de Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como "El Maestro Shifu", se viralizó debido a un evento convocado por él en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

El evento tuvo lugar en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde Zendejas, acompañado de otros influencers, y del cantante El Bogueto, había planeado repartir gorras entre sus seguidores. Sin embargo, lo que se preveía como un encuentro amistoso y sin mayores complicaciones se tornó caótico cuando una multitud comenzó a congregarse de manera descontrolada. Los fanáticos interceptaron a Zendejas y su equipo, desbordando la zona y causando altercados con los comerciantes locales.

De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, los asistentes se tornaron violentos al punto de vandalizar un automóvil de color negro que se encontraba en el lugar. Sin embargo, la situación empeoró cuando comenzaron a registrarse enfrentamientos entre los participantes, lo que derivó en varios conatos de bronca y un atropellamiento de cinco personas, quienes resultaron heridas.

#TarjetaInformativa | #Operativo | #Tránsito | Policías de la Subsecretaría de Control de #Tránsito, de la #SSC, detuvieron a dos jóvenes y a un menor de edad que, al parecer, atropellaron a cinco personas que asistieron a una convivencia en las inmediaciones del…

Asimismo informaron que , los tripulantes del automóvil, de entre 15 y 21 años, fueron detenidos por los uniformados y presentados ante el Ministerio Público, donde se determinaría su situación jurídica.

Durante el operativo, también se aseguraron algunas motocicletas de los participantes que infringieron el Reglamento de Tránsito.

¿Quién es el "Maestro Shifu"?

Adriano Zendejas, mejor conocido en las redes como "El Maestro Shifu", es un actor y creador de contenido digital de 29 años originario de la Ciudad de México.

Desde joven, Zendejas comenzó su carrera artística en el mundo de la televisión, participando en telenovelas como "Juro que te amo", "La fuerza del destino", "Abismo de pasión" y "Como dice el dicho". Estos trabajos lo posicionaron como uno de los talentos juveniles más destacados de la industria televisiva mexicana.

A lo largo de los años, Adriano fue ampliando su presencia mediática, incursionando en plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook. Gracias a su carisma y la interacción constante con sus seguidores, se ha convertido en una figura influyente en redes, acumulando millones de seguidores.

Además de su carrera como actor e influencer, Zendejas ha explorado la música urbana, lanzando en 2023 su sencillo "Vaya Qlo", con el cual pretende alcanzar un público más amplio y diversificado.

El "Maestro Shifu" responde al caos en redes sociales

Luego del incidente ocurrido este domingo, el creador de contenido publicó una serie de videos en sus historias de Instagram, donde explicó que no había anticipado el tamaño de la convocatoria y que, en medio del caos, las autoridades le advirtieron que se encontraba en una situación problemática. Según sus palabras, un miembro del gobierno capitalino se le acercó y le comunicó que la situación estaba fuera de control:

"Literal, yo me fui solo porque me agarraron. Me llevó gobierno (...) Me dijo alguien de gobierno que estaba en un ped*", relató

También expresó su arrepentimiento por el mal manejo del evento, aclarando que su intención nunca fue generar desorden.

"Pensé que iba a llegar poca gente. Intenté hacer lo mejor posible", concluyó Zendejas, dejando en claro que el caos no fue premeditado.

