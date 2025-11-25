Chumel Torres y la verdadera razón por la que fue corrido de HBO: "AMLO no pidió mi cabeza", asegura

En junio de 2020, la cadena de televisión HBO anunció la suspensión del programa "Chumel con Chumel Torres", luego de que el comediante del mismo nombre diera de qué hablar en redes sociales tras lanzar un apodo contra Jesús Ernesto, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas", escribió el canal de televisión en aquel momento.

El creador de contenido también había sido convocado para intervenir en un foro sobre racismo organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Sin embargo, el evento terminó cancelándose tras una ola de críticas, incluida la de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador.

Chumel Torres y la verdadera razón por la que fue corrido de HBO

Durante el podcast de Gustavo Macalpin, Chumel Torres dio a conocer el verdadero motivo por el que fue cancelado su programa, con el que llevaba 5 años al aire.

“En realidad fue porque, al mencionarlo (a hijo de AMLO), escaló bien un cabrón en la mañanera. Justo en ese momento, HBO es comprado por Time Warner […] No fue ni Andrés Manuel pidiendo mi cabeza. Más bien fue un: ‘güey, no voy a poner manos al fuego por un vato en México que se está peleando con el Presidente en plena compra del canal”, expresó.

“Y fíjate qué bien le ha ido HBO”, ironizó.

