Concierto de las Guerreras K-pop en CDMX: fechas, precios de boletos y lo que debes saber

Día de Acción de Gracias 2025: ¿cuándo es el Thanksgiving y por qué se celebra?

Ella es Olivia Yacé, la representante de Miss Costa de Marfil que renunció a su título tras presunto fraude

⁠¿Quién es José Jerí, presidente de Perú que amenazó a Sheinbaum con allanar embajada de México?

Navidad 2025: ¿cómo hacer la corona de Adviento? Paso a paso para elaborarla en casa

El fenómeno de sigue creciendo más allá de la pantalla. Las integrantes de HUNTR/X anunciaron su primer concierto en vivo, llevando la energía musical de KPop Demon Hunters a un espectáculo real para sus fans.

Las guerreras del K-pop son conocidas en todo el mundo. Foto: Netflix
Desde su estreno en Netflix en junio de 2025, Las Guerreras K-pop —título en español de KPop Demon Hunters— se ha convertido en una de las franquicias animadas y musicales más populares del año. Ahora, el mundo de Rumi, Mira y Zoey salta del streaming al escenario: el grupo HUNTR/X ofrecerá su primer show en la CDMX.

Rumi, Mira y Zoey, son tendencia en internet y en streaming. Foto: IMDB
¿Cuándo y dónde será el concierto?

El espectáculo está pensado para toda la familia, especialmente para los más pequeños, quienes podrán disfrutar de los temas del soundtrack oficial, como “Golden”, “How It’s Done”, “Soda Pop” y “Your Idol”, acompañados de coreografías, vestuarios y efectos especiales.La sede será el Teatro Xola Julio Prieto, con funciones los domingos 23 y 30 de noviembre, en horarios de 11:00 y 13:00 horas.

Además, habrá una presentación extra el viernes 28 de noviembre en el Teatro Fausto Vega, programada a las 19:30 horas.

¿Dónde comprar boletos?

Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster, en Cartelera de Teatro y en la taquilla de cada recinto. Los precios van de 200 a 400 pesos mexicanos, más cargos por servicio.

