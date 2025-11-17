La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que este año se estará apoyando a 100 mil jóvenes de la CDMX con la beca para transporte y se comprometió a duplicar la cantidad de beneficiarios para el próximo año.

Durante la entrega de apoyos de la “Becas a universitarias y universitarios para transporte y más 2025”, afirmó que está considerando aumentar para el próximo año, el monto de la beca, la cual actualmente consiste en mil 500 pesos bimestrales.

“Considero que es muy importante fortalecer este apoyo. Así que en estos tiempos que estamos definiendo el presupuesto para el próximo año, aumentar la beca a los universitarios a partir del próximo año. Es decir, ahorita ustedes van a recibir un apoyo, pero ya el siguiente será seguramente en enero –que les toca los dos meses– y esperemos que ya reciban más apoyo económico para esta gran beca”, dijo.

En la plancha del Zócalo, recordó que para obtener esta beca hay dos requisitos: estudiar en universidades públicas y vivir en la Ciudad de México, lo que lo hace un programa universal.

“Se trata de un programa universal y cuando decimos universal es que a toda la población estudiantil está destinado este programa, quiero decirles que para nosotros el motor de la transformación es la educación”, señaló.

Resaltó que todos los ciclos educación en la Ciudad de México reciben algún apoyo económico: desde jardín de niños y primaria con la beca “Mi Beca para Empezar”; la beca “Rita Zetina” para jóvenes de secundaria; y, a nivel preparatoria, la beca “Benito Juárez”, las dos últimas por parte del Gobierno de México.

