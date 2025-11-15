La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó enérgicamente los hechos ocurridos esta tarde durante la manifestación de la Generación Z, donde un grupo radical, dijo, ocasionó actos de violencia.

Remarcó que la Ciudad de México es y siempre será un lugar donde se garanticen los derechos y las libertades. “Garantizando, por lo tanto de manera plena, el derecho a cualquier expresión o manifestación pública”.

Marcha de la Generación Z en CDMX (15/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Expresarse de forma violenta atenta contra los derechos de los demás y es por ello que condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia en la ciudad y de manera específica, la ocurrida esta tarde en el Zócalo, llevada a cabo por un grupo radical de manifestantes.

Remarcó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron, para salvaguardar la integridad de los asistentes, “únicamente acciones de contención”.

“Aprovecho para reconocer a los elementos de la corporación, quienes de forma valiente se dedicaron a proteger, resguardar y garantizar la libre expresión de los asistentes, y a no caer en las provocaciones del grupo violento”.

