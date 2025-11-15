Más Información

"El gobierno debe mandar señales de que ha escuchado": Alejandro Macías; condenan violencia en marcha de la Generación Z

Violencia marca marcha de la Generación Z en la CDMX; hay 120 detenidos, 120 lesionados y varias condenas

"No soy un bot", dicen cientos en marcha de la Generación Z; denuncian inseguridad, violencia y falta de medicamentos

La Selección Mexicana empata con Uruguay y genera muchas dudas de cara al Mundial 2026

Con la Cancelación de Damiano David, Jehnny Beth se Apodera del escenario en el Corona Capital 2025

Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó enérgicamente los hechos ocurridos esta tarde durante la , donde un grupo radical, dijo, ocasionó .

Remarcó que la Ciudad de México es y siempre será un lugar donde se garanticen los derechos y las libertades. “Garantizando, por lo tanto de manera plena, el derecho a cualquier expresión o ”.

Marcha de la Generación Z en CDMX (15/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Marcha de la Generación Z en CDMX (15/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Expresarse de forma violenta atenta contra los derechos de los demás y es por ello que condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia en la ciudad y de manera específica, la ocurrida esta tarde en el Zócalo, llevada a cabo por un grupo radical de manifestantes.

Remarcó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron, para salvaguardar la integridad de los asistentes, “únicamente acciones de contención”.

“Aprovecho para reconocer a los elementos de la corporación, quienes de forma valiente se dedicaron a proteger, resguardar y garantizar la libre expresión de los asistentes, y a no caer en las provocaciones del grupo violento”.

