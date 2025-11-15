Policías de la Ciudad de México detuvieron a Alan Yair Rodríguez Vega, alias "El Ecolin", señalado como presunto integrante de la Unión Tepito, acusado de robar a una mujer en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) el detenido cambió su zona de operaciones de la alcaldía Cuauhtémoc a una colonia al norte de la capital.

La detención de "El Ecolin" de logró luego de que una ciudadana pidiera el apoyo a policías asignados a la vigilancia en la colonia Vasco de Quiroga.

La mujer dijo que momentos antes, un hombre la amagó con un arma blanca y la despojó de dinero en efectivo.

Los oficiales implementaron la búsqueda del sospechoso, a quien ubicaron metros adelante sobre la avenida Ferrocarril Hidalgo.

Tras una revisión le encontraron un cuchillo de 15 centímetros de largo y dinero.

Alan Yair fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

