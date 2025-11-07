Un presunto integrante de La Unión Tepito y tres mujeres fueron detenidos a través de dos cateos en domicilios de las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en los que también se aseguraron más de 700 dosis de droga.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Gabriel Alejandro Sierra Soria está vinculado a la organización delictiva, mientras que Andrea Sánchez Maya, Estefany Gabriella Rodríguez Robles y Victoria Zavala Moreno fueron aprehendidas en los operativos de las autoridades.

Elementos de la Policía capitalina realizaron investigaciones de gabinete y campo, así como vigilancias en zonas de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en seguimiento al combate a grupos delictivos.

Una vez que los efectivos tuvieron los elementos de prueba necesarios, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control las dos órdenes de cateo, las cuales fueron liberadas.

Lee también: Aceite degradado contaminó agua del pozo Alfonso XIII, ubicado en alcaldía Álvaro Obregón, confirma Myriam Urzúa

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de un representante del Ministerio Público. Foto: Especial.

En los despliegues participaron elementos de la SSC y de la Fiscalía de Justicia capitalina, con el apoyo de dependencias de seguridad del Gobierno federal.

En el operativo realizado en la calle Schuman, en la colonia Vallejo, se aseguraron 300 dosis de cocaína, 71 dosis de una sustancia en piedra, 200 gramos de marihuana, un equipo celular y se detuvo a dos mujeres de 18 y 37 años.

En el cateo realizado en la calle Leona Vicario, en la colonia Centro, se aseguraron 300 dosis de cocaína en polvo, 53 dosis de piedra, 200 gramos de aparente marihuana, dos teléfonos celulares y se detuvo a un hombre de 24 años y a una mujer de 28.

Los dos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de un representante del Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr