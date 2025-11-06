Siete presuntos integrantes de la Unión Tepito fueron detenidos por autoridades capitalinas con apoyo de dependencias federales, a través de cuatro cateos realizados en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

En los cateos también se aseguraron más de mil dosis de droga.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que Raúl Antonio Palafox, Marian Michelle Ferrer, Bernardo Raúl Bárcenas, Jessica Grisel Bárcenas, Patricia Amanda Romero, Mildret Michelle Mendoza y Raymundo Mendoza Romero serían parte del mencionado grupo delictivo y estarían dedicados a la venta y distribución de droga en la colonia Morelos.

Las detenciones se realizaron luego de que la Policía capitalina tuvo conocimiento del presunto almacenamiento de droga en diversos inmuebles en las alcaldías mencionadas, por lo que implementaron trabajos de investigación y vigilancia.

Lee también ¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Una vez que los agentes recabaron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un juez de control, quien otorgó los mandamientos.

En los cateos participaron elementos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

El primer cateo fue realizado en la calle Imprenta, colonia Morelos, donde se aseguraron 287 dosis de cocaína, 10 gramos de la misma sustancia y 300 gramos de marihuana a granel.

Lee también Se registra un incendio en negocio de alimentos para animales en la colonia Morelos

En la segunda operación, llevada a cabo en la Calle Toltecas, también en la colonia Morelos, se aseguraron 401 dosis de cocaína, dos teléfonos móviles y se detuvo a dos mujeres y a un hombre.

El tercer operativo fue realizado en la calle Sur 12, colonia Agrícola Oriental, donde se decomisaron 306 dosis de cocaína y 120 bolsas con marihuana y se detuvo a un sujeto y una mujer.

En el cuarto cateo desplegado en la calle Bizet, colonia Vallejo, se aseguró aproximadamente un kilo de cocaína y se detuvo a un hombre y una mujer.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL