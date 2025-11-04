Elementos de la Policía Local detuvieron a un total de siete personas, integrantes de la Unión Tepito, que se dedicaban al despojo de propiedades y a la extorsión en las alcaldías Iztacalco y Gustavo A. Madero, en esta última quisieron entrar a una hotel para robar y extorsionar a los huespedes y empleados, de entre los detenidos estaban tres menores de edad.

Según el parte oficial, los policías fueron alertados de la presencia de este grupo delincuencial que estaban armados en el área común de un hotel en avenida Canal del Norte, colonia Popular Rastro, quienes aparentemente amedrentaban a las personas. En ese lugar detuvieron a dos hombres de 15 y 18 años de edad y tras realizarles una revisión les hallaron un arma de fuego con 13 cartuchos útiles y una bolsa con 150 gramos de posible marihuana.

Lee también Capitalinos enfrentan el primer gran descenso de temperatura con abrigos y bufandas

Sin embargo, al momento de la detención, varios sujetos huyeron a bordo de motocicletas, por lo que empezó una persecución hasta una vivienda en la calle Central de Pintores, colonia Emilio Carranza, alcaldía Venustiano Carranza.

Ahí detuvieron a dos sujetos, de 16 y 20 años, cuando manipulaban bolsas con posible marihuana. Les decomisaron un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles y aproximadamente un kilogramo de posible marihuana.

Simultáneamente, tras otra persecución en la avenida Eduardo Molina, en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero, alcanzaron a dos sujetos que, al parecer, también participaron en los hechos.

Lee también Semovi dará una semana a transportistas para colocar calcomanías con nueva tarifa antes de aplicar sanciones

Les aseguraron un arma de fuego y una bolsa con posible marihuana.

En ese momento se acercó un sujeto con un arma de fuego, con el fin de impedir la acción policial, por lo que también lo detuvieron y tras realizarle una revisión le hallaron una pistola y una bolsa con aparente marihuana.

Por tal motivo los siete detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL