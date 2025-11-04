El subsecretario de Concertación Política del Gobierno de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, consideró como logros la reubicación de espacios para el consumo tolerado de marihuana y la inhibición de la venta de cannabis en estos sitios.

“Hemos inhibido que estén de manera incontrolada, de manera impune, vendedores, como había en los puntos anteriores, en los puntos antes de la reubicación se detectó que prácticamente había muchos vendedores de cannabis en los alrededores o allí mismo, no decimos que no haya, pero cada vez que se detectan, pues actuamos”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, de cara a que se cumplan tres meses de la reubicación de los espacios de tres de los puntos 420, el subsecretario resaltó que también hay reducción de los aforos de personas que se registraban anteriormente, la inhibición de ambulantes y que no se invada la vía pública con vehículos; situaciones que en su conjunto creaban condiciones de riesgo.

“Esa combinación de factores generaba situaciones de inseguridad y violencia; entonces, esto era la principal preocupación: un espacio que no está ordenado, que no está vigilado, con ausencia de las autoridades generaba puntos donde había situaciones de delitos, de violencia, de inseguridad para las personas tanto consumidoras como para los transeúntes; esa era la principal preocupación, la inseguridad”, explicó.

A tres meses de la reubicación de los puntos 420, García Ochoa aseguró que los lugares donde antes estaban los campamentos, ahora se hallan libres de consumo de marihuana. “Eso me parece que es un resultado positivo del acuerdo que se llegó con los colectivos”, expuso.

Explicó que la reubicación de estos tres puntos es el primer paso de un plan que contempla hacer lo mismo con los otros espacios 420 del Centro Histórico.