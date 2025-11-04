El secretario de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, aseguró que se dará de plazo esta semana para que los operadores del transporte público concesionado coloquen en sus unidades las calcomanías de la nueva tarifa que aumentó en 1.50 pesos, y para la siguiente semana iniciarán las sanciones por incumplir esta regla y por no respetar los precios.

“Esta semana es de información y apoyo, pero la próxima semana vamos a iniciar con las sanciones para quienes no cumplan con tener la tarifa pegada en un lugar visible y respetar los precios autorizados”, dijo al encabezar un operativo en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco.

Explicó que, durante esta semana, se realizarán operativos en 36 Cetram, como primera instancia de información. "Primero es una supervisión informativa para que todo mundo ya tenga pegada su calcomanía”. Luego, señaló, se procederá con las sanciones.

“Después de esta semana, quien no cumpla y quien no cobre la tarifa como debe de ser, empezaríamos a aplicar las sanciones respectivas”, advirtió.

Sobre el tipo de sanciones, explicó que “cuando hay una alteración de tarifa, se le aplica una multa económica; cuando el vehículo carece de póliza o los propios operadores carecen de licencia o tarjetón, se les aplican las sanciones respectivas”.

Este domingo en conferencia el funcionario explicó que, en caso de no respetar las tarifas, se sancionará con multas que van de los 5 mil a los 60 mil pesos o la cancelación de la concesión de la unidades.

Agregó que también se verificará que cumplan con el uniforme (camisa blanca y pantalón oscuro) y que las unidades estén en buenas condiciones.

Desde temprano, este lunes el titular de la Semovi recorrió los andenes del Cetram Huipulco, acompañado por inspectores de la dependencia. “Buen día, estamos viendo que tengan la calcomanía de la tarifa pegada y que el aumento sea equivalente a la calidad del servicio”, dijo al saludar a un operador de la Ruta 70 antes de que saliera de la base.

