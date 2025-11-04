"Está helado y la verdad se siente en los pulmones el aire frío", dijo Erika Hernández, residente de Chimalhuacán, quien decidió utilizar su chamarra más caliente, un suéter y una bufanda para enfrentar el frío intenso en la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que las temperaturas mínimas en la capital alcanzaron los 9 grados esta mañana, y el pronóstico indica que el clima en el Valle de México será frío durante la mañana, especialmente en el sur y poniente de la ciudad, donde se espera que sea muy frío.

Alicia, de 53 años, también se abrigó con una chamarra, pantalones térmicos, una bufanda y un cubrebocas.

Comentó que se enteró del clima a través de las noticias, por lo que decidió utilizar su ropa de invierno por primera vez en el año.

"Vi la noticia del frío y cuando salí de mi casa lo sentí", comentó mientras esperaba el metro.

Jaime, de 70 años, comentó que el frío lo ha sentido desde hace una semana, pero destacó que el día de hoy es especialmente frío.

"Cuando salí a prender mi boiler le dije a mi familia que se pusieran más cosas", dijo.

Resaltó que tendrá que buscar sus abrigos y suéteres ya que, considera que las temperaturas estarán bajando cada día.

Ángel, de 52 años, sufre de una enfermedad que le provoca dolor en los huesos cuando se expone al frío, por lo que se abrigó con una chamarra y una bufanda.

"Yo siempre me cubro porque sé que si no me duele, pero ahora sí amanecimos congelados", comentó.

Los residentes de la ciudad están tomando medidas para protegerse del frío y mantenerse calientes durante estos días de temperaturas bajas.

