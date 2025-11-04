En la Ciudad de México, las temperaturas bajas se mantendrán al menos hasta el próximo jueves 6 de noviembre, sobre todo en las partes altas del sur y poniente de la capital, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Tlalpan, donde podrán oscilar entre los tres y cinco grados, adelantó Guillermo Ayala Álvarez, director de Alertas Tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario señaló que en la zona del valle, estos días se prevén temperaturas bajas, sobre todo durante las primeras horas del día, con amaneceres de nueve grados hasta pasadas las 8:00 horas.

No obstante, Ayala indicó que se prevén ascensos en la temperatura durante el día, que podrían alcanzar los 21 o 22 grados hacia el mediodía, por lo que recomendó a la población prevenirse y mantenerse protegida ante los cambios bruscos de temperatura.

Recordó que este clima frío se debe a que entramos al otoño, una estación que suele traer bajas temperaturas.

Asimismo, señaló que esta semana están llegando al centro de la República Mexicana los frentes fríos 11 y 12, por lo que las temperaturas han descendido.

“Han transcurrido otros 10 frentes fríos sin que hayamos sentido un cambio tan drástico, tan brusco de temperatura, pero se debe ya a la presencia de estos frentes fríos. Hay que recordar que el pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional habla de 48 frentes fríos y ahorita estaríamos hablando de que durante esta semana se hacen presentes tanto el Frente Frío número 11 como el número 12”, indicó.

Ante este pronóstico, recomendó a la población de las zonas altas no encender anafres dentro de las viviendas, ni tener carbón o leña encendida, si no hay una ventilación adecuada; además, procurar usar varias capas de ropa.