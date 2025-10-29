La Policía de la Ciudad de México detuvo a Ángel Olarte López, presunto integrante de la Unión Tepito, en posesión de 152 dosis de marihuana, cocaína, metanfetamina y cristal.

La detención del hombre de 51 años de edad se logró mediante trabajos de investigación en la zona centro de la Ciudad de México, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Efectivos de la SSC dieron cuenta de un sujeto que manejaba envoltorios con lo que parecía ser droga, en el cruce de las calles República de Costa Rica y Manuel Doblado, de la colonia Centro.

Los policías se acercaron al sospechoso y al realizarle una revisión le aseguraron 100 bolsas con marihuana, 30 bolsas con lo que sería metanfetamina y 22 bolsas con cocaína en piedra.

Por lo anterior, Ángel Olarte fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

La SSC informó que el detenido "al parecer, pertenece a un grupo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, dedicado a la extorsión, robo, homicidio, secuestro, narcomenudeo, entre otros delitos".

