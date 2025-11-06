Durante la madrugada de este jueves 6 de noviembre, se registró un incendio en un negocio de alimentos para animales ubicado sobre Circunvalación, en la colonia Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas alcanzaron más de seis metros de altura y se extendieron rápidamente por una nave industrial situada entre las calles Jardineros e Imprenta. Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos y policías capitalinos, quienes acordonaron la zona y realizaron labores de evacuación.

Vecinos de viviendas, vecindades y edificios habitacionales cercanos fueron desalojados de manera preventiva ante el riesgo de que el fuego se propagara. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

De manera extraoficial, se informó que en el lugar también se vendían pequeños animales como conejos, cuyos y hámsters, aunque no se ha confirmado si hubo afectaciones a estos ejemplares.

Testigos señalaron que el siniestro habría iniciado a causa de un corto circuito en un poste con un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde —aseguran— hay múltiples conexiones irregulares conocidas como “diablitos”.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos informó sobre el siniestro a través de su cuenta oficial de “X”, donde señaló:

"Atendemos incendio en un negocio de productos de alimentos para animales en Circunvalación, colonia Morelos".

Personal de bomberos continúa en el punto realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros, mientras las autoridades capitalinas investigan las causas del incendio.

#AlMomento. Atendemos incendio en un negocio de productos de alimentos para animales en Circunvalación, colonia Morelos.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/05OmFmsr8t — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 6, 2025

