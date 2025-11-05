Más Información

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Diputado de Morena llama “carroñera” a la oposición por pedir más recursos para seguridad; “cállate porro”, le responden

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum

México y EU revisan acuerdos agrícolas; analizan reapertura de exportaciones de ganado y mejoras aduaneras

Debido a la masa de aire frío que ocasionó el en México, para lo que resta de este miércoles 5 y durante el jueves 6 de noviembre, se prevé un ambiente frío a muy frío con presencia de en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central del país, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según información compartida en su pronóstico extendido, las podrían alcanzar los -10 a -5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de Chihuahua y Durango y de -5 a 0 °C en las zonas serranas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, principalmente.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, lo que corresponde a los estados de Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, informó que el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero, mientras que en el resto de la República Mexicana se mantendrá baja probabilidad de lluvia.

Con respecto al frente frío 12, detalló que se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, en interacción con la onda tropical número 40, que se desplazará sobre la península de Yucatán y luego en el sureste mexicano. Se espera que al final de este 5 de noviembre este frente frío se disipe sobre el mar Caribe.

¿En qué estados se pronostican lluvias en México?

Para lo que resta de este miércoles y la mañana del jueves 6 de noviembre, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, centro y oeste), Campeche (este y suroeste), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Además de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este) y Chiapas (norte), así como intervalos de chubascos en los estados de Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).

Algunas lluvias aisladas se esperan en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (región Capital), Jalisco, Michoacán y Guerrero.

