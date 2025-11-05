El titular de la Secretarpia de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido, en Sinaloa, Daniel “N”, “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

García Harfuch detalló que el detenido contaba con una orden de arresto y ficha roja del FBI.

mahc/apr