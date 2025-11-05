Más Información

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

El titular de la Secretarpia de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido, en Sinaloa, Daniel “N”, “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

García Harfuch detalló que el detenido contaba con una orden de arresto y ficha roja del FBI.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]