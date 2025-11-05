Más Información
Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles
Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico
Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento
El titular de la Secretarpia de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido, en Sinaloa, Daniel “N”, “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.
García Harfuch detalló que el detenido contaba con una orden de arresto y ficha roja del FBI.
