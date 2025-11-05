Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Al calificarlo como “lamentable episodio”, la presidenta anunció que decidió poner una denuncia en contra del hombre que le hizo tocamientos sin su consentimiento, este martes cuando caminaba por el Centro histórico.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no cambiará su tras este acoso que sufrió, porque no puede alejarse de la gente. Recalcó que es un delito.

“Si eso le pasa a la Presidenta caminando por la calle, qué no le pasa a otras mujeres, jóvenes”, expresó al señalar que presentó la denuncia y verá con la Fiscalía de la Ciudad de México, “sin privilegios”, lo que sigue.

Lee también

La Mandataria federal dijo que su agresor, que ya fue detenido e identificado como , estaba drogado o alcoholizado.

“Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal”, expresó al anunciar una campaña para que haya respeto en todos los sentidos.

Lee también

También señaló a medios de comunicación por el uso de su imagen ante el caso: “Hay cosas que tienen límite”, declaró al señalar que se trata de revictimización.

No descartó que entre la , ante la difusión del hecho.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]