Al calificarlo como “lamentable episodio”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que decidió poner una denuncia en contra del hombre que le hizo tocamientos sin su consentimiento, este martes cuando caminaba por el Centro histórico.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no cambiará su seguridad tras este acoso que sufrió, porque no puede alejarse de la gente. Recalcó que es un delito.

“Si eso le pasa a la Presidenta caminando por la calle, qué no le pasa a otras mujeres, jóvenes”, expresó al señalar que presentó la denuncia y verá con la Fiscalía de la Ciudad de México, “sin privilegios”, lo que sigue.

La Mandataria federal dijo que su agresor, que ya fue detenido e identificado como Uriel Rivera Martínez, estaba drogado o alcoholizado.

“Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal”, expresó al anunciar una campaña para que haya respeto en todos los sentidos.

También señaló a medios de comunicación por el uso de su imagen ante el caso: “Hay cosas que tienen límite”, declaró al señalar que se trata de revictimización.

No descartó que entre la Ley Olimpia, ante la difusión del hecho.

