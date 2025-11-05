La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

Sigue la conferencia matutina de la Presidenta de México.

07:45.- Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, presenta las metas del Programa Nacional de Tecnificación del Riego.

Menciona que se tiene un avance físico global del 40% en 17 distritos de ejecución.

07:42.- Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presenta los avances del Plan Nacional Hídrico, el cual se compone de cuatro ejes.

07:40.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

