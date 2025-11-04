Esta noche fue detenido un hombre, quien sería el que esta tarde acosó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México, confirmaron a EL UNIVERSAL fuentes federales.

El video del acercamiento se hizo viral y desató condenas de todo tipo, sobre todo comentarios que cuestionaron el dispositivo de seguridad de la mandataria, pues se aprecia que el hombre se le acerca y la toca sin el consentimiento de ella.

En las imágenes se aprecia que el sujeto se aproxima por detrás, la abraza, la besa y la sigue tocando, a lo que la mandataria lo aparta.

El hombre fue detenido en el mismo perímetro de la agresión, la zona centro de la Ciudad, y la detención fue ejecutada por policías capitalinos en coordinación con federales a las 9 de la noche de este martes, unas cinco horas después del acercamiento.

Según el registro federal de detenciones, Uriel N está ahora en disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Cuidad de México, en la colonia Doctores.

Según reportes de autoridades locales, la Fiscalía capitalina buscará imputar los delito de acoso y abuso sexual.

Detención de agresor de Claudia Sheinbaum que tocó sin su consentimiento a la Presidenta / SSPC

