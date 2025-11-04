Más Información

Un juez de control vinculó a proceso a Samuel “N”, acusado del feminicidio de su pareja sentimental, registrado el pasado 30 de octubre, dentro de su domicilio en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al hombre de 42 años de edad se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El juez también fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

El pasado jueves, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondieron a una alerta en un domicilio en el cruce de las calles Chilenos y Mexicanos. Al interior encontraron a la mujer sin vida, con signos de haber sido asfixiada y con heridas por arma blanca, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En el inmueble también se encontraba Samuel, quien portaba un cuchillo y se lesionó en el cuello antes de ser detenido, por lo que fue llevado a un hospital bajo custodia, de acuerdo a la información proporcionada por la SSC.

Personal de la FGJCDMX solicitó una orden de aprehensión en contra del sospechoso, la cual fue otorgada por un juez de control.

De esta forma, policías de investigación de la Fiscalía capitalina cumplimentaron la orden en contra de Samuel, luego de haber sido dado de alta, el domingo 2 de noviembre.

